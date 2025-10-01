Terremoto na Indonésia atrasa esforços para resgatar pessoas presas no desabamento de uma escola

JACARTA (Reuters) - As equipes de resgate que lutam para retirar os alunos dos escombros de uma escola islâmica em construção que desabou e matou pelo menos seis pessoas na província de Java Oriental, na Indonésia, enfrentavam uma tarefa mais difícil nesta quarta-feira, um dia depois que um terremoto compactou ainda mais os escombros.

O terremoto de magnitude 6,5 complicou o trabalho de resgate ao reduzir o espaço de manobra, disse Emi Frizer, da agência de busca e resgate da Indonésia.

"Se o espaço tinha inicialmente 50 cm de altura, ele cedeu para 10 cm, e tememos que isso afete a compressão das vítimas", acrescentou o chefe da agência, Mohammad Syafii.

O terremoto atingiu a região de Sumenep, a cerca de 200 km da escola, ferindo três pessoas e danificando dezenas de casas, segundo as autoridades.

"Como manter as vítimas vivas enquanto ainda temos o mesmo acesso — isso vai levar um pouco mais de tempo”, disse Emi, acrescentando que os socorristas precisavam ter cuidado para não ferir os membros das vítimas durante o resgate.

Mais tarde nesta quarta-feira, Bramantyo, diretor de operações da agência, disse que os socorristas descobriram que mais três pessoas morreram no colapso do internato em Sidoarjo, cerca de 780 km a leste da capital Jacarta, elevando o número de mortos para seis.

Outras cinco pessoas sobreviveram e foram retiradas, acrescentou Bramantyo.

A agência se recusou a dizer quantas pessoas ainda estavam desaparecidas após a operação de busca.

Outra agência, a de desastres e mitigação, informou que 91 pessoas foram listadas como desaparecidas, 100 foram retiradas e dezenas ficaram feridas após o desabamento durante as orações dos estudantes no final da tarde em uma mesquita no andar inferior. Os andares superiores do edifício estavam em construção.

Autoridades disseram que a fundação do prédio não suportava obras de nível superior.

"Isso tudo é uma falha de fundação", acrescentou Emi.

Uma escavadeira e um guindaste estavam no local para ajudar os socorristas a remover os escombros, mas a autoridade local Nanang Sigit descartou seu uso por medo de que isso pudesse desencadear um colapso maior.

