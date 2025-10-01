Topo

Temos batalha grande no plenário, posições divergentes e destaques a serem apreciados, diz Lira

01/10/2025 20h41

O relator do projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda, deputado Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quarta-feira, 1, que "conseguiu negociar quatro ou cinco alterações singelas e precisas" para deixar o texto que será debatido em plenário para "mais transparente e garantidor". O relator destacou que ainda haverá uma "batalha grande no plenário". Ao todo, foram apresentadas 99 emendas e 11 destaques ao texto.

Segundo Lira, as alterações em seu parecer foram relacionadas ao Prouni - com ajuste combinado com a Fazenda e a Receita para "manter de pé" o programa. Outra emenda acatada, de acordo com o relator, foi no sentido de garantir repasses trimestrais aos municípios que registrarem perdas.

Também houve mudança com relação à taxação de cartórios, com relação a taxas que as entidades não recebem, mas arrecadam e repassam aos Tribunais de Justiça. Outra alteração foi para o "aclaramento" sobre o pagamento de dividendos referentes a anos anteriores à 2026, sem incidência da taxação da alta renda.

