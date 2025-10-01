Topo

Notícias

Talibã restabelece telecomunicações em Cabul e outras províncias do Afeganistão

01/10/2025 09h12

As redes móveis voltaram a funcionar nesta quarta-feira (1ª) em várias províncias do Afeganistão, incluindo a capital Cabul, 48 horas depois da suspensão das telecomunicações por parte do regime talibã.

Correspondentes da AFP informaram que também havia sinal de várias operadoras nas províncias de Kandahar, Khost, Ghazni e Herat.

A confusão tomou conta do país na noite de segunda-feira, quando os serviços de telefonia móvel e internet foram interrompidos.

A maioria dos negócios ficou paralisada, incluindo bancos, correios e mercados, enquanto os hospitais tiveram que funcionar sem acesso aos prontuários dos pacientes.

O apagão em massa ocorreu semanas após o governo começar a cortar as conexões de internet de alta velocidade em algumas províncias para evitar a "imoralidade", por ordem do líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada.

str-ecl/mab/mb/jmo/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Proposta da reforma administrativa inclui teto para titulares de cartório

PM e esposa mortos em motel desmaiaram em banheira após consumirem drogas

Margareth Buzetti deixa o Senado; José Lacerda assume a vaga

Energia retorna ao Afeganistão, mas mulheres seguem 'enterradas vivas' no país dos talibãs

VLI e Tereos fazem 1ª operação ferroviária de açúcar com compensação de carbono

Flotilha com ajuda a Gaza diz que navios israelenses buscaram intimidar seus barcos

Ministro pede cuidado com destilados: 'Estamos vivendo situação anormal'

Produção de petróleo do Brasil sobe 16,6% em agosto, Búzios ultrapassa Tupi

Rússia ainda aguarda resposta de Trump a proposta de controle de armas nucleares feita por Putin, diz TASS

Médica brasileira apresenta em Paris estudo sobre aplicativo da OMS para diagnosticar hanseníase

Jornada de trabalho de até 13 horas provoca indignação na Grécia