Taiwan rejeita ideia de transferir mais produção de chips aos EUA

A principal representante comercial de Taiwan rejeitou a ideia de que a ilha transfira mais de sua produção de chips para os EUA, em meio à disputa tarifária com Washington.

A vice-primeira-ministra taiwanesa, Cheng Li-Chiun, disse em comunicado nesta quarta-feira que sua equipe de negociadores "não se comprometeu nem se comprometerá a dividir a produção de semicondutores em 50-50 com os EUA".

A declaração veio após o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, dizer em entrevista à NewsNation, publicada no fim de semana, que ele havia feito essa proposta.

"Meu objetivo, e o objetivo deste governo, é trazer a fabricação de chips significativamente para o país - precisamos fabricar nossos próprios chips", disse Lutnick.

Dividir a produção divergiria da atual postura de colaboração e investimento na cadeia de suprimentos entre os dois lados, disse Cheng, após a conclusão de uma nova rodada de negociações comerciais em Washington.

Taiwan paga tarifa de 20% sobre exportações aos EUA, além de outra taxa aplicada a todos os chips fabricados no exterior. O presidente Donald Trump prometeu isenções da tarifa de chips a empresas que se comprometerem a produzir nos EUA.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), maior fabricante de chips por contrato do mundo, já se comprometeu a investir US$ 165 bilhões em fábricas de chips nos EUA, o que, segundo autoridades taiwanesas, a isenta da tarifa.

A ação da TSMC fechou em alta de 1,53% em Taiwan nesta quarta-feira, depois de chegar a subir até 3,4% durante o pregão. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado