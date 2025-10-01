Topo

Suprema Corte dos EUA permite que diretora do Fed continue no cargo

01/10/2025 13h24

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta quarta-feira (1º), que Lisa Cook, diretora do Federal Reserve (Fed, banco central), a quem o presidente Donald Trump tenta destituir, pode permanecer em seu cargo por enquanto. 

A Corte rejeitou o pedido apresentado por Trump para destitui-la com urgência e informou que só analisará o caso após janeiro de 2026. Trump considerava que tinha autoridade para demiti-la com efeito imediato. 

O presidente a acusa de ter mentido aos bancos ao solicitar financiamentos imobiliários pessoais, já que havia apresentado duas residências como principais. 

Primeira mulher negra a assumir a direção do Fed, nomeada pelo democrata Joe Biden, Cook recorreu à Justiça para permanecer no cargo. 

A Casa Branca tentou impedir sua participação na reunião de política monetária em meados de setembro, sem sucesso. 

O caso levanta a questão dos limites do poder presidencial sobre uma instituição que dirige a política monetária do país e define as taxas de juros. 

Os mandatos dos diretores são deliberadamente longos (14 anos). No caso de Cook, até 2038. 

A lei especifica que Trump pode destituir um diretor com "motivo válido", expressão que a jurisprudência geralmente associa à comprovação de faltas graves ou desvios. 

Os advogados de Cook consideram que a questão dos financiamentos imobiliários é um "pretexto" para liberar um cargo na cúpula do Fed, onde Donald Trump gostaria de colocar um aliado.

