Suprema Corte dos EUA mantém Lisa Cook no Fed por enquanto ao marcar audiência para janeiro

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta quarta-feira, 1º de outubro, adiar para janeiro de 2026 a audiência em que ouvirá argumentos sobre o pedido do presidente norte-americano, Donald Trump, para afastar a diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) Lisa Cook, do Conselho de Diretores da instituição. Com isso, a economista seguirá exercendo seu mandato na autoridade monetária até pelo menos a data do julgamento.

O caso teve início em agosto, quando Trump anunciou a demissão de Cook após suposta fraude hipotecária que teria ocorrido antes de sua nomeação para o Fed.

A Justiça de primeira instância, porém, concedeu liminar determinando a permanência dela no cargo, decisão mantida pela instância superior.

O governo recorreu à Suprema Corte pedindo suspensão dessa ordem.