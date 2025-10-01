Superintendência-Geral do Cade aprova compra de 62% da Shipay pela B3

Topo

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra de 62% da Shipay Tecnologia pela B3. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A estrutura da operação prevê o pagamento, pela B3, de R$ 37 milhões na data de fechamento, com a possibilidade de aquisição do porcentual remanescente do capital social da Shipay, por meio de exercício de opção de compra até 2030, cujo valor estará sujeito ao atingimento de determinadas metas.

"A Shipay presta serviços para a B3 para desenvolvimento de tecnologias de pagamentos e, nesse sentido, a operação reforça a estratégia de posicionamento da B3 como solução de infraestrutura do mercado financeiro, com foco em desenvolvimento de produtos e serviços para liquidação de ativos financeiros. A operação não só reafirma o compromisso da B3 com a inovação em serviços financeiros, como garante que a Shipay continue a desenvolver suas soluções com autonomia e agilidade. Para a B3, a integração das atividades da empresa-alvo ao seu portfólio de serviços faz parte da estratégia de tornar mais eficiente o processo de liquidação. Para a Shipay, a operação representa uma possibilidade de retorno dos investimentos realizados pelos seus sócios", disseram as empresas ao Cade.

