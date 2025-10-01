Pré-venda de smartwatches da Huawei tem R$ 200 de desconto; confira preços

Começou hoje no Brasil a pré-venda dos novos smartwatches da Huawei. Todos os modelos das linhas Huawei Watch GT 6 e GT 6 Pro estão disponíveis nas plataformas Amazon, Fast Shop, Mercado Livre, Shopee e TikTok Shop, além da pop-up store da marca no Shopping Cidade São Paulo.

Quem comprar na pré-venda terá desconto de R$ 200. Na Amazon e na Shopee, por exemplo, é preciso ativar o cupom de desconto antes de finalizar a compra do produto. Confira a seguir os preços já com o desconto aplicado:

Bateria que promete durar até 21 dias

O grande diferencial desses relógios é a bateria, que promete durar até 21 dias (em uso moderado) nos modelos de 46 mm e até 14 dias na versão de 41 mm.

Compatíveis com smartphones iOS e Android, os novos smartwatches trazem pela primeira vez um potenciômetro de punho para ciclismo, que calcula a potência em watts diretamente pelo pulso, além de métricas profissionais como o FTP (potência limiar funcional), essenciais para treinos avançados.

Além disso, os modelos oferecem mais de cem modos de treino, mapas offline, sistema avançado de posicionamento Sunflower 2.0 —que aumenta a precisão em esportes ao ar livre— e o ecossistema de saúde Huawei TruSense, que monitora indicadores como frequência cardíaca, sono, estresse, oxigenação e até bem-estar emocional em 12 estados diferentes.

Todos os dispositivos contam com resistência IP69, suportando submersão de até 40 metros, e incluem funções de segurança como detecção de quedas e alerta SOS.

Confira a seguir mais detalhes de cada modelo.

Huawei Watch GT 6: o mais simples

Huawei Watch GT 6 de 41 mm Imagem: Afonso Ferreira/UOL

O GT 6 é o modelo mais básico da linha e vem com duas opções de tamanho.

41 milímetros: disponível em cinco cores: roxo, preto, branco, dourado e marrom.

46 milímetros: tem três cores: verde, preto e cinza.

Os dois têm sensores de frequência cardíaca, temperatura, luz ambiente, acelerômetro e giroscópio.

A tela é AMOLED com 1,32 polegadas na versão de 41 mm e de 1,47 polegadas na com 46 mm. Ambos têm a caixa feita em aço inoxidável.

Huawei Watch GT 6 Pro: com eletrocardiograma

Huawei Watch GT 6 Pro nas cores titânio, marrom e preto; à direta Huawei GT 6 com caia de 41 mm na cor roxo Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Tem tudo o que o modelo de entrada tem, mas se diferencia em dois aspectos. O primeiro é que a caixa do relógio é feita com liga de titânio, que é um material mais resistente.

O segundo ponto é que a versão Pro consegue medir eletrocardiograma colocando o dedo no eletrodo que fica no botão lateral. As cores disponíveis são: preto, marrom e titânio (prateado).

Dessa vez o modelo Pro foi lançado apenas com caixa de 46 mm. A geração anterior GT 5 Pro tinha uma versão com caixa de 42 mm.

