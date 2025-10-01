Ministro pede cuidado com destilados: 'Estamos vivendo situação anormal'

O Brasil enfrenta um surto inédito de intoxicação por metanol, com aumento súbito de casos e mortes em São Paulo, em uma situação que Alexandre Padilha, ministro da Saúde, admite ser "anormal". No UOL News, do Canal UOL, Padilha destacou que o número de ocorrências em apenas dois meses iguala a média anual brasileira, o que levou o Ministério a reforçar a notificação imediata e ampliar investigações.

Por conta desse crescimento anormal em São Paulo, nós estamos falando em agosto e setembro de ter tido em São Paulo o mesmo número que tem na média por ano em todo o Brasil nos últimos anos da nossa série histórica, nós determinamos o que a gente chama da notificação imediata, ou seja, assim que o profissional de saúde faz a notificação, esse dado subir de imediato para o sistema.

Alexandre Padilha

Padilha recomenda cautela extra ao consumir destilados, ressaltando que bebidas de origem duvidosa elevam o risco de intoxicação e que comerciantes e consumidores devem buscar confirmação da procedência dos produtos.

A minha orientação, aí não só como Ministro da Saúde, mas como médico, eu tenho falado isso para amigos, familiares, para as pessoas, nós estamos falando de um produto que não é um produto essencial para o seu dia a dia, tá certo? [...] Então não custa absolutamente nada, nesse período, até o esclarecimento da situação, até a identificação de quem comete esses crimes, as pessoas reforçarem os cuidados para a ingestão de bebidas, sobretudo de destilados.

Alexandre Padilha

Tem três regras básicas que a gente defende para qualquer bebida alcoólica. Primeiro, se beber, não pode dirigir. Segundo, estar sempre muito bem hidratado e alimentado, ou seja, tomar água junto, porque mesmo uma situação grave como essa de um crime, se você estiver bem hidratado, bem alimentado, pode até minimizar os riscos gravíssimos da ingesta do metanol. E terceiro, nunca beber algo que você não tem a certeza da origem.

Alexandre Padilha

PF investiga todas as hipóteses, diz Padilha

Padilha afirma que governo federal e São Paulo atuam juntos na crise do metanol, mas não crava uma participação do PCC.

Quando se falou em organização criminosa, não estava se falando sobre A, B, C... Ninguém falou sobre isso. Quem citou isso [o PCC] foi, no caso, o governador. A Polícia Federal está abrindo todas as possibilidades, porque se você vai para uma investigação, você não descarta possibilidades a priori de envolvimento, sobretudo que envolva metanol, que tem a ver com combustível, dimensão nacional. Você tem que pensar em organizações criminosas, que já foi demonstrado que tem atuação sobre isso.

Alexandre Padilha

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.