Sinner atropela Tien e conquista o título do ATP 500 de Pequim

O italiano Jannik Sinner venceu com facilidade nesta quarta-feira (6-2, 6-2) o americano Learner Tien na final do torneio ATP 500 de Pequim e conquistou o 21º título de sua carreira.

Este é o segundo título do número dois do mundo em Pequim, após o triunfo em 2023. Tien, 19 anos e número 52 no ranking da ATP, disputou sua primeira final no circuito ATP.

Este foi o terceiro título de Sinner, 24 anos, na temporada. Ele foi campeão do Aberto da Austrália e de Wimbledon.

