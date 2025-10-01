Simone Mendes foi hospitalizada com gastroenterite: quais os sintomas?

A cantora Simone Mendes, 41, compartilhou nas redes sociais que está com gastroenterite, condição que a fez ser hospitalizada no final de semana. O marido de Simone, Kaká Diniz, 40, fez um alerta sobre a doença, que também atingiu o filho do casal, Henry, 10.

Eu peguei a gastroenterite do meu filho e me esforcei, fiz o show [no último sábado], voltei e passei o domingo, não estava legal. [...] Essa madrugada não foi normal não. Eu estou aqui à base de soro e agora vou ao hospital tomar um soro para ver se dá uma melhorada. Eu juro para vocês, essa noite eu não fui menos de 40 vezes ao banheiro. Simone Mendes, em seu perfil no Instagram

O que é gastroenterite

Uma inflamação aguda do estômago e do intestino. É uma das famosas "viroses", frequentemente causadas por Enterovírus, ou bactérias, entre elas a Salmonella. Estes agentes causadores são transmitidos por meio de água ou alimentos contaminados.

A doença, que também pode ser chamada de gastroenterocolite, costuma evoluir rapidamente. Geralmente, os sintomas aparecem "de uma hora para a outra". Entre os principais sinais, estão:

Náuseas;

Vômitos;

Cólicas fortes;

Diarreia.

Há, ainda, sintomas considerados menos comuns. São eles:

Tontura;

Mal-estar;

Febre baixa;

Quando a doença é provocada por bactéria, há febre alta e diarreia com sangue.

Gastroenterite pode provocar desidratação severa

A inflamação costuma durar de três a cinco dias. Mas os sintomas, principalmente a diarreia, podem permanecer por até 15 dias. Não há remédios para curar o problema, apenas para amenizar os sintomas —os médicos podem receitar medicamentos como probióticos, antitérmicos, remédios para enjoo e soro intravenoso nos casos que exigirem internação.

Se a inflamação tiver causa bacteriana, os médicos podem optar por recomendar o uso de antibióticos. Idosos, bebês e pessoas com histórico de problemas cardíacos precisam de atenção especial, já que, por causa da imunidade baixa, podem apresentar complicações. Em 2021, a atriz Mila Moreira, 75, morreu após ter uma parada em consequência de um quadro de gastroenterite.

A perda de líquidos causada pelos vômitos e pela diarreia pode provocar um quadro de desidratação. Neste cenário, há riscos de complicações mais graves, já que perda de eletrólitos, como o potássio, pode causar sintomas como fadiga e desequilíbrio no ritmo cardíaco. Além do quadro de desidratação evoluir mais rápido, a perda de bactérias do bem da flora intestinal pode provocar um aumento de bactérias ruins no intestino, elevando as chances de desenvolver alguma infecção.

O mais comum é que o quadro regrida sozinho. A ingestão de líquidos e alimentação leve costumam ajudar na recuperação nos primeiros dias. No entanto, se o vômito e a diarreia continuarem por mais de três dias, é importante procurar ajuda médica.

Como se prevenir

Para reduzir o risco de ter uma gastroenterite, é importante tomar cuidados básicos com a higiene alimentar:

Evitar consumir alimentos que ficam horas fora da geladeira e foram manipulados por várias pessoas, já que isso favorece a proliferação de microrganismos;

Manter cobertos os recipientes que guardam os alimentos;

Não falar quando estiver se servindo ou estiver próximo a alimentos descobertos, pois gotículas de saliva contaminadas com vírus e bactérias podem cair na comida;

Lavar bem as mãos antes de cozinhar, de servir os alimentos e de comer;

Higienizar adequadamente frutas, verduras e legumes consumidos crus, deixando-os de molho por 15 minutos em uma bacia com água e hipoclorito (aprenda a fazer a higienização correta dos vegetais);

Na rua, só consumir alimentos em locais de confiança e, de preferência, preparados na hora e servidos diretamente a você --não que ficam em buffets, onde as pessoas se servem;

Consumir sempre água tratada e filtrada --quando isso não for possível, preferir água mineral;

Evitar consumir sucos naturais na rua, especialmente em praias. Nestas situações, você pode não conhecer a procedência da água que foi utilizada no preparo da bebida nem os cuidados tomados para higienizar e armazenar frutas, lavar o liquidificador, etc.;

Evite consumir bebidas diretamente na lata ou garrafa, especialmente quando elas estão armazenadas em isopor com gelo.

Fonte: Alexandre Iwao Sakano, médico, Mestre e Doutor pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e gastrocirurgião da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

*Com informações de matérias publicadas em 03/01/2022 e 30/05/2025