Setor privado dos EUA fecha vagas de trabalho em setembro, mostra ADP

01/10/2025 09h31

WASHINGTON (Reuters) - O setor privado dos Estados Unidos fechou vagas de trabalho em setembro, mostrou o relatório de emprego da ADP nesta quarta-feira.

Foram fechados 32.000 postos de trabalho no mês passado, após um declínio de 3.000 em agosto em dado revisado para baixo, mostrou o Relatório Nacional de Emprego da ADP.

Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 50.000 postos, depois de criação de 54.000 vagas relatada anteriormente em agosto.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, pode atrair mais atenção dos investidores que buscam novas pistas sobre o mercado de trabalho, já que o relatório de emprego do Departamento do Trabalho para setembro não será publicado na sexta-feira.

O governo dos EUA paralisou à meia-noite de terça-feira, depois que o financiamento foi suspenso.

"A suspensão das divulgações de estatísticas econômicas tornará mais difícil acompanhar a situação da economia durante a paralisação", disse Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank.

"Isso pode fazer com que os mercados financeiros reajam mais do que o normal às divulgações de dados privados, como a ADP ..."

A 15ª paralisação do governo desde 1981 adiou a divulgação do relatório de gastos com construção para agosto, que estava previsto para esta quarta-feira. O relatório semanal de pedidos de auxílio-desemprego na quinta-feira também não será publicado.

Os departamentos de Trabalho e Comércio disseram na segunda-feira que todas as divulgações de dados seriam suspensas durante a paralisação. Os dados do governo na terça-feira mostraram um mercado de trabalho letárgico, com as vagas de emprego em aberto aumentando moderadamente em agosto e as contratações sendo reduzidas.

Economistas preveem que a estagnação do mercado de trabalho estimule o Federal Reserve a reduzir novamente a taxa de juros em outubro. O banco central dos EUA retomou a política de afrouxamento no mês passado, cortando sua taxa de juros de referência em 25 pontos base, para a faixa de 4,00% a 4,25%, para ajudar o mercado de trabalho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

