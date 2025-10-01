Topo

Setor privado dos EUA corta 32 mil empregos em setembro, afirma ADP

01/10/2025 09h25

O setor privado dos Estados Unidos cortou 32 mil empregos em setembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada pela ADP nesta quarta-feira, 1. Analistas consultados pela FactSet estimavam a geração de 50 mil postos de trabalho no mês passado.

O dado costuma anteceder a divulgação do relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público. Contudo, o início da paralisação das atividades do governo americano nesta quarta-feira deixará a publicação do payroll suspensa por tempo indeterminado, segundo o Departamento de Trabalho dos EUA.

