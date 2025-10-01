Topo

Notícias

Setor industrial da zona do euro volta a contrair em setembro, mostra PMI

01/10/2025 07h06

LONDRES (Reuters) - A atividade industrial da zona do euro entrou novamente em contração em setembro, uma vez que o volume de novos pedidos recuou pela taxa mais rápida em seis meses, sinalizando que a recuperação do setor é frágil, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do HCOB para a indústria da zona do euro, compilado pela S&P Global, caiu para 49,8 em setembro, de 50,7 em agosto - que havia sido a primeira leitura acima da marca de 50,0, que indica crescimento, desde meados de 2022.

"Pelo sétimo mês consecutivo, a produção na zona do euro aumentou em comparação com o mês anterior, mas o progresso tem sido lento", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Entretanto, a entrada de pedidos diminuiu em setembro, depois de um aumento de curta duração em agosto, com os mercados de exportação atuando como um obstáculo especial. A redução no volume de novos pedidos foi moderada, mas marcou a queda mais acentuada desde março.

A produção das fábricas continuou a crescer, ampliando a expansão que começou em março, mas o ritmo diminuiu consideravelmente em relação ao forte desempenho de agosto. O índice caiu de 52,5 para 50,9.

As condições de emprego se deterioraram ainda mais com os fabricantes cortando empregos pela taxa mais rápida em três meses. As empresas também fizeram um progresso maior na redução de pedidos em atraso, com os pedidos pendentes caindo pelo ritmo mais acentuado desde junho.

A pesquisa revelou uma divisão na zona do euro, com a Holanda liderando a expansão, atingindo uma máxima recorde de 38 meses, enquanto que o crescimento continuou na Grécia, Irlanda e Espanha. Enquanto isso, as três maiores economias do bloco - Alemanha, França e Itália - registraram contrações.

(Reportagem de Jonathan Cable)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Criança de 5 anos sobrevive a acidente em PE e passa dois dias ao lado dos corpos dos pais

Número de mortos em terremoto nas Filipinas sobe para 60, dizem autoridades

Próxima rodada de negociações entre Rússia e EUA deve ocorrer até final do outono no Hemisfério Norte, diz agência

Intoxicação por metanol: bares esclarecem procedência de suas bebidas

Shutdown nos Estados Unidos: o que acontece e quem é afetado?

Zona do euro registra inflação de 2,2% em setembro

Correção: USP deixa o topo das universidades da América Latina

Kremlin diz que Rússia também está fortalecendo Forças Armadas após comentários de secretário de Defesa dos EUA

USP deixa o topo das universidades da América Latina

CNU 2025: candidatos devem consultar locais de prova com antecedência 

Papa Leão XIV une forças a Schwarzenegger para enfrentar a mudança climática