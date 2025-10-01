Setor industrial da zona do euro volta a contrair em setembro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade industrial da zona do euro entrou novamente em contração em setembro, uma vez que o volume de novos pedidos recuou pela taxa mais rápida em seis meses, sinalizando que a recuperação do setor é frágil, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do HCOB para a indústria da zona do euro, compilado pela S&P Global, caiu para 49,8 em setembro, de 50,7 em agosto - que havia sido a primeira leitura acima da marca de 50,0, que indica crescimento, desde meados de 2022.

"Pelo sétimo mês consecutivo, a produção na zona do euro aumentou em comparação com o mês anterior, mas o progresso tem sido lento", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Entretanto, a entrada de pedidos diminuiu em setembro, depois de um aumento de curta duração em agosto, com os mercados de exportação atuando como um obstáculo especial. A redução no volume de novos pedidos foi moderada, mas marcou a queda mais acentuada desde março.

A produção das fábricas continuou a crescer, ampliando a expansão que começou em março, mas o ritmo diminuiu consideravelmente em relação ao forte desempenho de agosto. O índice caiu de 52,5 para 50,9.

As condições de emprego se deterioraram ainda mais com os fabricantes cortando empregos pela taxa mais rápida em três meses. As empresas também fizeram um progresso maior na redução de pedidos em atraso, com os pedidos pendentes caindo pelo ritmo mais acentuado desde junho.

A pesquisa revelou uma divisão na zona do euro, com a Holanda liderando a expansão, atingindo uma máxima recorde de 38 meses, enquanto que o crescimento continuou na Grécia, Irlanda e Espanha. Enquanto isso, as três maiores economias do bloco - Alemanha, França e Itália - registraram contrações.

(Reportagem de Jonathan Cable)