Sem compensações, desafio do buraco fiscal vai para governo, diz professor

A aprovação da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda sem compensações claras transfere ao governo Lula (PT) o desafio de lidar com o buraco fiscal, analisou Lauro Gonzalez, professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O debate no Congresso sobre o projeto, que prevê descontos escalonados até R$ 7.350, é marcado por críticas quanto ao risco de aumento do déficit fiscal, caso não sejam previstas fontes para compensar a renúncia de receita, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com a não previsão total das compensações, joga-se no colo do governo o desafio do buraco fiscal. Não há como ser aprovada a isenção, a extensão dela e o aumento dos descontos sem as devidas compensações. Isso fica claramente um jogo político.

Do ponto de vista econômico, diria até que a discussão é relativamente fácil. Em uma planilha qualquer, colocam-se os bilhões conforme as previsões que significariam o impacto tanto da isenção quanto da redução para as faixas entre R$ 5 mil e R$ 7 mil e alguma coisa.

Do ponto de vista político, obviamente, é muito difícil porque a planilha aceita toda a questão da definição das compensações, que determinará o início desse jogo. Está só começando, porque passa primeiro pela Câmara e ainda tem o Senado. Lauro Gonzalez, professor da FGV

Segundo Gonzalez, o ponto central é o respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige previsão de fontes para o financiamento de qualquer aumento de isenção ou gasto público.

Do ponto de vista da Lei da Responsabilidade Fiscal, é preciso prever fontes para o financiamento desse aumento de gastos ou desse aumento de isenção. Sem a devida previsão desses gastos, fica muito complexo. Lauro Gonzalez, professor da FGV

O professor reforça que a falta de compensações pode comprometer a regra fiscal e trazer novos desafios ao governo.

Existe um risco. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem que ser obedecida, O Brasil enfrenta esse desafio hoje. Existe um rombo fiscal relevante e isso tem que ser levado em conta nessa negociação. Não tem como prever a isenção e o aumento dos descontos sem as devidas compensações. Isso vai ferir a lei fiscal e trará problemas adicionais para o próprio cumprimento da regra fiscal que o governo tem que fazer. Lauro Gonzalez, professor da FGV

Para Gonzalez, medidas mais profundas para o ajuste fiscal só devem entrar em pauta a partir de 2027, com o fim das soluções paliativas em vigor.

De toda maneira, Sabemos que os desafios fiscais ficarão para 2027. Nós temos um encontro marcado com novas medidas fiscais a partir de 2027. Temos remendos e uma série de esparadrapos que estão sendo colocados para o barco continuar até 2026, mas medidas mais estruturais serão necessárias a partir de 2027. Lauro Gonzalez, professor da FGV

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: