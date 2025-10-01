Topo

Notícias

São Paulo registra sexta morte com suspeita de intoxicação por metanol

01/10/2025 20h04

O governo do estado de São Paulo informou nesta quarta-feira (1º) que seis pessoas morreram no estado por suspeita de intoxicação por metanol. Uma das mortes foi comprovadamente causada por consumo de bebida alcoólica adulterada; as outras cinco continuam em apuração.

Foram notificados 37 casos de intoxicação pela substância, sendo que em dez houve a confirmação da presença de metanol no sangue da pessoa contaminada. Vinte e sete casos ainda estão em investigação.

Notícias relacionadas:

As autoridades sanitárias interditaram seis estabelecimentos cautelarmente no estado: quatro na capital paulista, nos bairros de Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca; um em São Bernardo do Campo; e um em Barueri.

Uma distribuidora de bebidas teve a inscrição estadual suspensa preventivamente e outras três estão com a situação sob análise para suspensão.

No total, foram apreendidas 802 garrafas de bebidas alcoólicas e 128 mil garrafas de vodca foram lacradas em Barueri. Em Americana, duas pessoas foram detidas e 17,7 objetos utilizados na falsificação de bebidas foram apreendidas.

Arte/Agência Brasil

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Comissão da Câmara aprova projeto anti-MST para criar Cadastro dos Invasores

Quase 60 pessoas ainda estão presas sob os escombros da escola que desabou na Indonésia

Arranha-céu desaba parcialmente em Nova York; veja vídeo

Houve aclaramento sobre pagamentos de dividendos pretéritos a partir de 2026, diz Lira

'Rolezinho' provoca acidente com 30 motos e deixa 8 feridos no RJ

Lewandowski diz que atentados à democracia no Brasil tiveram 'influxo' do exterior

Marinha israelense intercepta barcos da flotilha para Gaza

Brasília: conferencistas exigem políticas para todas as "mulheridades"

Temos batalha grande no plenário, posições divergentes e destaques a serem apreciados, diz Lira

Votação da MP da taxação é adiada na comissão mista para 3ª feira, um dia antes de vencer

Zverev, Shelton e Musetti são destaques do Aberto de Acapulco de 2026