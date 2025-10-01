SBC tem 4 mortes e 13 casos de intoxicação por metanol, diz prefeitura

A Prefeitura de São Bernardo do Campo afirmou hoje que registrou 13 casos suspeitos de intoxicação com metanol, sendo quatro mortes em investigação. A gestão municipal não esclareceu se os casos citados já foram enviados para o balanço oficial do governo estadual.

O que aconteceu

Os pacientes foram atendidos nas redes pública e privada. Nove casos em investigação são de pessoas que consumiram as bebidas alcoólicas supostamente adulteradas no município.

Todas as pessoas que morreram são homens. Primeira vítima, de 38 anos, morreu em 18 de setembro e chegou a ser atendida em um hospital privado. Já um homem de 58 anos, que faleceu em 24 de setembro, foi atendido no Hospital de Urgência da cidade. Terceira vítima, de 45 anos, morreu no dia 28 de setembro, foi atendido na rede particular. Ontem, um homem de 49 anos morreu em casa.

Os exames para confirmar ou descartar a contaminação estão sendo realizados pelo IML (Instituto Médico Legal). Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo afirmou que a rede municipal de Saúde já está organizada para garantir um fluxo rápido e efetivo de atendimento para novos casos que possam surgir.

Atendidos pela rede de saúde relataram tremores, fraqueza a perda de visão. Uma mulher de 30 anos está na UTI do Hospital de Clínicas, sedada, realizando hemodiálise e em acompanhamento com equipe de nefrologia e neurologia. Exames confirmaram a contaminação por metanol. Outro paciente, um jovem de 26 anos, foi internado com problemas na visão, mas evoluiu bem e teve alta na manhã de hoje.

Vigilância Epidemiológica mantém contato com as famílias das vítimas e dos pacientes internados. Segundo a prefeitura, o objetivo é identificar possíveis locais de consumo do produto e áreas do entorno.

Um estabelecimento foi interditado de forma cautelar no município. No local, que não teve o nome divulgado, lotes de bebidas foram apreendidos pelas autoridades, em uma ação conjunta da Polícia Civil, Vigilância Sanitária Municipal e técnicos da Vigilância Sanitária Estadual.

Mais de 20 casos sob investigação no estado

Governo de SP anunciou ontem que registrou 22 casos de intoxicação por metanol. Sete foram confirmados e 15 estão em investigação. As cidades que registraram essas ocorrências são São Paulo, São Bernardo do Campo, Limeira e Itapecerica da Serra.

Estado confirma uma morte por intoxicação por metanol. Outros quatro óbitos são tratados como mortes suspeitas. Foram realizados testes para confirmar se de fato as pessoas morreram intoxicadas com metanol. Os resultados ainda não foram divulgados. O UOL solicitou um balanço atualizado ao Governo de São Paulo e aguarda retorno.

Governo paulista investiga como essa intoxicação aconteceu: se por ingestão de bebida adulterada ou por consumo intencional. O protocolo prevê coleta de sangue ou urina, análise laboratorial e, depois, investigação sobre as condições da ingestão.

Três bares e uma distribuidora foram interditados ontem. O bar Ministrão, nos Jardins, e o bar Torres, na Mooca, foram fechados temporariamente. Uma distribuidora na Vila Mariana e um bar em São Bernardo do Campo também foram interditados pela Vigilância Sanitária.

O que é o metanol

Metanol é um tipo de álcool. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

A substância é prejudicial à saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos ao sistema nervoso e morte. Em alguns casos, o composto químico costuma ser adicionado ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro podem causar cegueira e 30 ml podem ser letais.