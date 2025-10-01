Topo

Economia

Salário mínimo cresceu R$ 106 em relação a ano passado; veja valor

Salário mínimo - Getty Images
Salário mínimo Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

01/10/2025 05h00

O salário mínimo nacional atualizado foi creditado pela primeira vez nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o novo valor de R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja em vigor desde janeiro, o pagamento só ocorreu em fevereiro porque os salários são quitados no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a correção aparece apenas no contracheque deste mês.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que pode ser pago mensalmente a quem exerce atividade formal. Ele também serve de referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.

O novo montante representa um acréscimo de R$ 106, equivalente a 7,5% de aumento, percentual acima da inflação acumulada. Apesar disso, o número ficou abaixo do esperado devido ao pacote de ajuste fiscal aprovado no fim de 2024.

Mudança na regra de cálculo

Antes, o piso nacional era corrigido com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — índice mais vantajoso que o IPCA — acrescido da variação do PIB (Produto Interno Bruto). Com essa fórmula, o valor chegaria a R$ 1.525.

A nova regra introduziu um limite adicional: o reajuste não pode ultrapassar 2,5% de aumento nas despesas públicas. Assim, mesmo que o PIB registre crescimento maior, como 3,2%, a correção máxima aplicada será de 2,5%.

O salário mínimo impacta diretamente as aposentadorias do INSS e diversos benefícios sociais. Por isso, o governo busca evitar aumentos expressivos, a fim de controlar os reflexos no orçamento em um cenário de restrição fiscal.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Fã da Rússia, carioca faz bolos do Leste Europeu e fatura R$ 407 mil ao ano

Veja calendário do saque-aniversário do FGTS liberado pelo governo

Tarifaço de Trump atinge até sebo usado em biocombustíveis

Com apoio do centrão, Lira testa força para manter texto de isenção do IR

Executiva da Rio Bravo: Diversidade amplia visão de riscos e oportunidades

Ele chegou a SP com R$ 700 e hoje fatura R$ 12 milhões com academia de luxo

Corona levará consumidor para uma das praias mais 'icônicas' do mundo

Salário mínimo cresceu R$ 106 em relação a ano passado; veja valor

INSS de outubro: veja calendário com datas de pagamento dos benefícios

Pagamento do Bolsa Família de outubro: veja calendário completo de repasses

Senado aprova regulamentação da reforma tributária; projeto volta à Câmara