Topo

Notícias

Rússia ainda aguarda resposta de Trump a proposta de controle de armas nucleares feita por Putin, diz TASS

01/10/2025 11h41

MOSCOU (Reuters) - A Rússia ainda está esperando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reaja à oferta do presidente russo, Vladimir Putin, de manter voluntariamente os limites das armas nucleares estratégicas instaladas quando um importante tratado de controle de armas expirar, informou a TASS nesta quarta-feira.

No mês passado, Putin se ofereceu para manter voluntariamente os limites que limitam o tamanho dos dois maiores arsenais nucleares do mundo, estabelecidos no acordo Novo START de 2010, que expira em fevereiro, se os EUA fizerem o mesmo.

A agência de notícias estatal TASS disse que o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou nesta quarta-feira que Moscou ainda está aguardando a resposta de Trump à ideia.

(Reportagem da Reuters)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

PM e esposa mortos em motel desmaiaram em banheira após consumirem drogas

Energia retorna ao Afeganistão, mas mulheres seguem 'enterradas vivas' no país dos talibãs

VLI e Tereos fazem 1ª operação ferroviária de açúcar com compensação de carbono

Flotilha com ajuda a Gaza diz que navios israelenses buscaram intimidar seus barcos

Ministro pede cuidado com destilados: 'Estamos vivendo situação anormal'

Produção de petróleo do Brasil sobe 16,6% em agosto, Búzios ultrapassa Tupi

Rússia ainda aguarda resposta de Trump a proposta de controle de armas nucleares feita por Putin, diz TASS

Médica brasileira apresenta em Paris estudo sobre aplicativo da OMS para diagnosticar hanseníase

Jornada de trabalho de até 13 horas provoca indignação na Grécia

Não beba destilados se não tiver 'absoluta certeza' da origem, diz Padilha

Meta utilizará conversas com sua IA para personalizar anúncios e conteúdos