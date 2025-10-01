Rússia ainda aguarda resposta de Trump a proposta de controle de armas nucleares feita por Putin, diz TASS

MOSCOU (Reuters) - A Rússia ainda está esperando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reaja à oferta do presidente russo, Vladimir Putin, de manter voluntariamente os limites das armas nucleares estratégicas instaladas quando um importante tratado de controle de armas expirar, informou a TASS nesta quarta-feira.

No mês passado, Putin se ofereceu para manter voluntariamente os limites que limitam o tamanho dos dois maiores arsenais nucleares do mundo, estabelecidos no acordo Novo START de 2010, que expira em fevereiro, se os EUA fizerem o mesmo.

A agência de notícias estatal TASS disse que o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou nesta quarta-feira que Moscou ainda está aguardando a resposta de Trump à ideia.

(Reportagem da Reuters)