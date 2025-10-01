'Rolezinho' provoca acidente com 30 motos e deixa 8 feridos no RJ

Um grupo de motocicletas que fazia um "rolezinho" provocou um acidente com 30 motos e deixou oito feridos na madrugada de hoje, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Grupo com dezenas de motociclistas fazia rolezinho clandestino pela Via Light, por volta das 3h de hoje. Em determinado ponto, os condutores se depararam com uma blitz da Polícia Militar e começou uma confusão.

Um motociclista se assustou ao ver a viatura e tentou fugir. Na tentativa de fuga, ele não conseguiu controlar a própria motocicleta e desencadeou o acidente generalizado com as 30 motos.

Oito pessoas ficaram feridas. Elas foram levadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Um jovem de 19 anos sofreu traumatismo craniano e passou por cirurgia. Os outros sofreram ferimentos leves e estão em observação. Todos têm entre 16 e 28 anos.

Doze motocicletas foram apreendidas por apresentarem irregularidades. Ninguém foi preso. Caso é investigado pela 52º DP de Nova Iguaçu.

Rolezinhos é um termo usado pela polícia para definir as reuniões de motociclistas que passeiam pelas ruas em grupos. Os encontros geralmente acontecem de madrugada.