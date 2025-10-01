Ele chegou a SP com R$ 700 e hoje fatura R$ 12 milhões com academia de luxo

Esqueça o título de "academia mais cara do Brasil" para definir a Les Cinq Gym. Para Rodrigo Sangion, 47, CEO e fundador do espaço, "preço é muito relativo" e fator secundário quando o que importa mais para o cliente são o resultado e a satisfação com o serviço.

"Quando você tem uma entrega, o preço deixa de ser uma decisão primária na escolha do cliente", disse ao UOL. "A Les Cinq tem um valor agregado, é uma academia que vale o que se cobra."

Há 11 anos no mercado, focando no público de alta renda, a academia tem 680 alunos. No ano passado, faturou R$ 12 milhões, e a expectativa para este ano é de R$ 15 milhões.

Fachada da Les Cinq Gym Imagem: Divulgação

A mensalidade de R$ 3.500 dá acesso ao espaço de quatro pavimentos, com 2.500 metros quadrados que, por fora, parece simples, mas, por dentro, revela um mundo luxuoso.

Começando pela recepção com café espresso e sofás convidativos, que mais se assemelha a de um hotel cinco estrelas. Ali, recepcionistas recebem e se despedem de cada aluno chamando-o pelo nome.

Recepção da Les Cinq Gym Imagem: Divulgação

Na sala de musculação, aparelhos tecnológicos da Technogym mostram num visor a cadência do movimento. Água, oleaginosas, frutas e toalhas geladas estão à disposição dos frequentadores.

Há uma variedade de aulas coletivas e treinos individuais personalizados. Cada profissional de educação física atende até três alunos ao mesmo tempo, e uma pessoa, chamada de host, fica exclusivamente gerenciando essa logística.

Sala de musculação da Les Cinq Gym Imagem: Divulgação

Pista de corrida, sala de fisioterapia, saunas, vestiários com produtos Granado e toalhas de algodão egípcio agregam mais valor. Há ainda serviço de nutrição e um aparelho com inteligência artificial que promete avaliar condições físicas e cognitivas. Todo jogo de luz e som também foi cuidadosamente planejado para garantir o bem-estar dos alunos.

Foco em qualidade

Sangion diz que manter o alto padrão no atendimento, dos equipamentos e dos profissionais é um esforço diário. Ele desenvolveu métodos próprios de atendimento e treinamento, conhecendo bem seu cliente para cumprir uma das regras de ouro do bom serviço: suprir necessidades.

O público é formado por pessoas 30+, empresários, executivos, médicos e famílias, além de famosos como Reynaldo Gianecchini, que corria na esteira no dia em que a reportagem visitou a academia.

"Os artistas vêm pra cá por conta da privacidade", explica o CEO, acrescentando que eles não são chamariz. "As pessoas vêm por conta da nossa entrega, não porque tem um famoso. Aqui virou um grande ponto de network."

Conexões sociais são um dos fatores que levam à aderência ao exercício físico. Mais do que um espaço fitness, a Les Cinq serve para conversar sobre negócios ou passar um tempo com amigos, antes, durante ou depois do treino. "Além do benefício da atividade física, as pessoas querem pertencer a esse grupo."

Vestiário feminino: sofá elegante, produtos da Granado, secador de cabelo e passadeira a vapor Imagem: Divulgação

Ao entender o diferencial, o público-alvo fica. De cada dez pessoas que visitam a academia, oito se matriculam, e a taxa de retenção supera 70%. Mas, por enquanto, não há foco em ampliar a carteira de clientes.

A gente busca manter a qualidade do nosso empreendimento, sempre aprimorando a entrega para fidelizar cada vez mais. Mais ou menos 40% dos alunos novos vêm por indicação. A pessoa que está aqui é nosso principal divulgador. Rodrigo Sangion

Olhando pelo retrovisor, Sangion diz se sentir orgulhoso. "Venho de uma família de origem muito simples e pude construir uma história assim em São Paulo. Fiz uma academia reconhecida no Brasil inteiro, até mesmo fora, e ser destaque dentro dessa área."

Do interior para a capital

De Andradina, no interior de São Paulo, filho de contador e empregada doméstica, Sangion se mudou com a família para Ribeirão Preto quando tinha 18 anos.

Naquele momento, pensava em cursar fisioterapia, mas ao se matricular numa academia de musculação, pegou gosto e foi incentivado pelo dono a estudar educação física. No mesmo lugar, começou a estagiar na recepção e conheceu uma aluna que o avisou sobre o processo seletivo na academia Runner.

Entre 4.000 candidatos, fiz o teste e passei. Vim para São Paulo com R$ 700 na carteira, cheguei de ônibus no terminal Tietê com meu colchão enrolado. Morei na casa de um amigo no primeiro mês e depois fui para uma pensão morar com 12 pessoas. Nunca desanimei, sempre sabia o que queria, que era daqui para frente. Não queria voltar pro interior. Rodrigo Sangion

Depois, com mais experiência e uma carteira de clientes maior, passou no processo seletivo da academia dos sonhos, a Companhia Athletica Kansas, no Brooklin, onde ficou dois anos. Saindo de lá, montou uma consultoria esportiva para condomínios, que durou seis meses, "não deu certo".

O sonho da academia própria

Desde que ingressou na área, Sangion desejava um espaço próprio, mas não queria academias de rede e baixo custo. "Queria algo superior a elas." Optou pelo serviço premium, com um modelo de estrutura parecido ao que tinha conhecido nos EUA. Conversando com um amigo investidor, a ideia foi viabilizada, e a Les Cinq Gym nasceu em 2014, com investimento de R$ 10 milhões.

Os primeiros clientes chegaram por meio da divulgação da marca com personalidades, como Anna Fasano, Kadu Dantas e Beth Szafir. "Depois começaram a vir modelos, empresários, todo mundo, e as pessoas do bairro foram engajando", ele conta. Claudia Raia e Izabel Goulart, por exemplo, tornaram-se clientes por indicação.

Les Cinq Gym - sala de yoga, meditação e dança Imagem: Divulgação

A pandemia foi o maior desafio na história da academia, que ficou sete meses fechada, mas o tempo foi aproveitado para investir mais no negócio. Novos espaços foram criados, dedicados a corpo, mente e prevenção, pensando na reabertura do espaço. Com isso, as pessoas passaram a valorizar mais o serviço.

Sangion diz que entrou no mundo da gestão por acaso e aprendeu na prática. "Para mim, é uma escolha diária", afirma. E assim, gerencia os 90 funcionários da academia, entre professores de educação física, profissionais da recepção, do marketing e gestores.

Diversificação e futuro

Em 2023, foi criado o Sangion Group, com aporte de R$ 6 milhões de uma empresa investidora, que oferece cursos para formação profissional de professores e para gestores de academia. Segundo o empresário, o foco é fortalecer o atendimento do público de alto padrão.

"O diferencial do curso é que vai desde o atendimento e apresentação pessoal até o marketing próprio e noção financeira de como organizar sua vida. São os pilares que um profissional de sucesso precisa ter para se destacar dentro da profissão", diz

Há cerca de dois anos, Sangion se uniu a outros sócios para inaugurar a Yon Health, rede de café e restaurante focada na alta gastronomia funcional, principalmente shakes proteicos. A ideia é "fechar o ecossistema da atividade física e alimentação saudável", mas o negócio é separado da academia e já tem unidades no Jardins, junto à Les Cinq, na Vila Nova Conceição, nos shoppings Center 3 e Pátio Paulista.

Yon é o negócio mais recente de Rodrigo Sangion Imagem: Divulgação

Todo o investimento de Sangion se baseia no crescimento da economia do bem-estar, avaliada em US$ 96 bilhões no Brasil, segundo o Global Wellness Institute. O país ocupa o primeiro lugar entre os 46 países medidos na região da América Latina e Caribe. A maior expectativa de vida do brasileiro, esperando envelhecer com qualidade de vida, é outro motivador. "O verdadeiro luxo hoje é o tempo que você gasta cuidando de você."

Para Sangion, a Les Cinq Gym não é apenas uma academia, mas uma marca que pode ingressar em diferentes setores. Nos planos para o futuro, estão uma linha de vestuário e um hotel, inspirado na rede de academias de luxo Equinox, de Nova York. O objetivo é ampliar ainda mais o senso de comunidade. "Penso que hoje a Les Cinq é a única marca de academias que pode estar nesse setor de luxo, de hotelaria também."