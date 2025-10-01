Resultado de empregos dos EUA em agosto é revisado para baixo, de +54 mil a -3 mil

O resultado de empregos pelo setor privado dos EUA em agosto teve revisão, de criação de 54 mil para contração de 3 mil, segundo pesquisa da ADP divulgada nesta quarta-feira, 1.

O levantamento também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 4,5% em setembro, acelerando em relação aos 4,4% registrados no mês anterior.

"Apesar do forte crescimento econômico observado no segundo trimestre, o resultado deste mês valida o que temos visto no mercado de trabalho, com empregadores cautelosos sobre contratações", aponta a economista-chefe da ADP, Nela Richardson, em nota.

O dado costuma anteceder a divulgação do relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público. Contudo, o início da paralisação das atividades do governo americano nesta quarta-feira deixará a publicação do payroll suspensa por tempo indeterminado, segundo o Departamento de Trabalho dos EUA.