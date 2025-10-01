Topo

Notícias

Recuperação da Nike ganha força, mas CEO alerta que ainda há muito trabalho pela frente

01/10/2025 08h55

(Reuters) - A Nike divulgou na terça-feira um aumento surpreendente na receita do primeiro trimestre e superou as expectativas de lucro, à medida que os esforços de recuperação da famosa marca de roupas esportivas ganharam força, apesar da fraqueza na China e das tarifas que pressionam as margens.

As ações subiram 3,4% após o fechamento do pregão, já que a empresa também conseguiu liquidar parte de seu estoque e as receitas de atacado voltaram a crescer, em um sinal de sucesso inicial para o plano do presidente-executivo Elliott Hill de levar a Nike de volta à sua antiga glória.

Porém, os executivos alertaram que a recuperação ainda está longe de acontecer.

Nike agora espera que as tarifas lhe custem cerca de US$1,5 bilhão este ano, em comparação com os US$1 bilhão previstos anteriormente. A marca de roupas esportivas fabrica quase todos os seus calçados em países como o Vietnã, que foram atingidos por tarifas elevadas sob o comando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente-executivo Hill, um veterano da Nike, assumiu o comando no ano passado e prometeu reorientar a marca em torno dos principais esportes, como corrida, após uma série de trimestres fracos, e produzir o tipo de produtos de ponta pelos quais a Nike era conhecida.

"Também somos realistas quanto ao fato de estarmos transformando nosso negócio diante de um consumidor cauteloso, da incerteza tarifária e de equipes que ainda estão se adaptando a essa ofensiva esportiva", disse Hill em uma apresentação de resultados.

Hill admitiu que a Nike ainda tem "trabalho pela frente para colocar todos os esportes, regiões geográficas e canais em um caminho semelhante".

A Nike também previu que a receita do segundo trimestre cairá em um único dígito baixo, em comparação com as estimativas de queda de 3,1%. A empresa espera que seu negócio de atacado, em dificuldades, também registre crescimento no ano fiscal de 2026.

(Reportagem de Juveria Tabassum, em Bengaluru, e Nicholas P. Brown, em Nova York)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Criança passa dias esperando resgate ao lado dos pais mortos em acidente

EUA entra em paralisação orçamentária sem solução à vista

Líderes da UE discutem na Dinamarca 'crise dos drones', apoio à Ucrânia e reforço da defesa europeia

Mais de 9.000 crianças na Indonésia tiveram intoxicação alimentar causada por refeições escolares em 2025

Ministro da Defesa de Israel emite 'último' aviso para evacuação da Cidade de Gaza

Israel intensifica ofensiva na Cidade de Gaza enquanto Hamas avalia plano de Trump

CCJ da Câmara aprova projeto que limita atuação de partidos menores no STF

EUA: USDA revisa para cima estimativas de produção de milho e soja em 2024

Intoxicação por metanol: clubes de SP suspendem venda de bebidas destiladas

Geleiras suíças perderam um quarto de seu volume em dez anos

ONGs denunciam nova lei migratória em Portugal dificultando regularização de estrangeiros