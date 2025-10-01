Topo

Notícias

Querosene de Aviação sobe 0,2% para distribuidoras, informa Petrobras

Rio

01/10/2025 13h16

A Petrobras informou nesta quarta-feira, 1º de outubro, que o preço médio de venda de Querosene de Aviação (QAV) para as distribuidoras terá aumento de 0,2% a partir desta data, o que corresponde a uma alta de R$ 0,01/litro em relação ao preço do mês anterior. No acumulado do ano, a redução é de 3,7%, o que corresponde a um decréscimo de R$ 0,13/litro, comparando com o preço de dezembro de 2024.

"Cabe destacar que no acumulado desde dezembro de 2022, a Petrobras reduziu os seus preços de QAV em 32,0%, equivalente a um decréscimo de R$ 1,62/litro. Considerando a inflação no período, esta redução é de 39,9%", disse a empresa em nota.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Senado dos EUA rejeita o plano republicano de retirar país da paralisação orçamentária

Senado dos EUA rejeita o plano republicano de acabar com paralisação orçamentária do país

Suprema Corte dos EUA permite que diretora do Fed continue no cargo

Envios de remessas para o México somam cinco meses de quedas consecutivas

Alemanha prende supostos membros do Hamas que teriam como alvo instituições judaicas

Entidades dizem que veto parcial de Lula à Ficha Limpa pode favorecer políticos cassados

Três homens vinculados ao Hamas são presos na Alemanha com armas e munições

Serviço Geológico do Brasil e CBL fecham acordo para impulsionar prospecção no Jequitinhonha

Shein abrirá na França suas primeiras lojas físicas no mundo

Oktoberfest de Munique é temporariamente fechada devido à ameaça de bomba

Em dia de votação do IR, Lula se reúne com líderes do centrão