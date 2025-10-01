Quem é o secretário bilionário de Trump que fala em 'consertar' o Brasil

O Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que é preciso "consertar" o Brasil e "um monte de países" que supostamente prejudicam comercialmente o país governado por Donald Trump.

O que aconteceu

Lutnick citou Brasil, Suíça e Índia, entre "um monte de países para consertar". "Esses são países que precisam reagir corretamente aos Estados Unidos. Abrir seus mercados, parar de tomar ações que prejudiquem os Estados Unidos, e é por isso que estamos em desvantagem com eles", disse o secretário em entrevista ao NewsNation divulgada no sábado (27).

Temos um monte de países para consertar, como Suíça e Brasil. Eles têm um problema.

Howard Lutnick, secretário de Comércio dos EUA

Quem é Howard Lutnick?

Lutnick, de 64 anos, é um bilionário conhecido por ser implacável nos negócios. Filho de um professor de história e de uma artista plástica, ele cresceu em um lar judeu em Jericho, no estado de Nova York, e se formou em economia na Haverford College em 1983.

Antes de ser nomeado Secretário de Comércio, Lutnick comandava a financeira e banco de investimentos Cantor Fitzgerald. Ele deixou a direção do negócio para os filhos ao se juntar ao governo Trump.

Lutnick entrou na empresa pouco depois de terminar a faculdade e logo se tornou pupilo do presidente, B. Gerald Cantor. Cantor e Lutnick se conheceram em seu primeiro emprego após a graduação, como corretor de câmbio na firma Noonan, Astley & Pierce, e o empresário viu potencial no jovem.

Em 1996, quando Cantor já estava doente, Lutnick entrou na Justiça para determinar a sucessão e evitar que a empresa passasse à família do empresário —tornando-se presidente. À frente da Cantor Fitzgerald, Lutnick se tornou uma "figura influente de Wall Street", segundo a revista Time, e acumulou um patrimônio líquido estimado de mais de US$ 2 bilhões (R$ 10,6 bilhões).

Cinco anos depois, o atual secretário perdeu o irmão, Gary, e dois terços dos funcionários do seu banco nos ataques de 11 de setembro de 2001. A firma tinha escritório no World Trade Center na época e foi atingida diretamente pela tragédia. Por isso, ele e o Cantor Fitzgerald se tornaram um símbolo de resiliência americana.

Ele é o mais rico membro da Casa Branca da História, segundo a rádio estatal NPR. Democrata por boa parte de sua vida, ele "virou a casaca" e se filiou ao Partido Republicano durante o primeiro mandato de Trump, apesar de também ter doado para a campanha de Hillary Clinton. Em 2020, ele participou ativamente da segunda campanha de Trump.

Esta não é a primeira "parceria" de Lutnick e Trump: o banqueiro e investidor apareceu no reality do presidente, "O Aprendiz". Ele já era co-diretor da equipe de transição de Trump durante o período entre a confirmação da eleição e a posse; seu nome teria sido encorajado por Elon Musk, que acreditava que ele seria um secretário mais ousado e que implementaria mudanças, segundo o Los Angeles Times.

Lutnick é o "cérebro" por trás do tarifaço; em sua sabatina no Congresso, ele já havia afirmado que outros países tratam os EUA com desrespeito. O atual secretário também ressaltou a importância de que os EUA obtivessem minérios de terras raras para lidarem o mercado de inteligência artificial —estes metais são essenciais para a fabricação dos chips.

Por causa disso, ele atrai a ira de alguns membros da própria Casa Branca, segundo a Time. Alguns acreditam que ele pode perder o posto se o país entrar em recessão, apesar de sua influência crescente, que inclui planos de anexar o U.S. Postal Service (os Correios dos EUA; uma agência independente) ao Departamento de Comércio.

Trump Jr. diz que Lutnick não é um tipo "comum de Wall Street", mas um verdadeiro "cara MAGA" (Make America Great Again, o movimento de apoiadores do presidente). O motivo é justamente seu posicionamento pró-tarifas e o entusiasmo por criptomoedas.

O que vem aí com o novo tarifaço

Tarifas aplicadas por Trump serão mantidas até que esses países abram seus mercados, segundo o secretário. "Estes países precisam entender que se eles querem vender para os consumidores americanos, é preciso 'jogar bola' com o presidente dos Estados Unidos."

Apesar da declaração, os EUA vendem mais ao Brasil do que compram. Em 2024, eles registraram superávit comercial total (venderam mais ao Brasil do que compraram bens e serviços) de US$ 28,6 bilhões.

Com exceção do Brasil, já tarifado em 50% desde agosto, os outros países citados deverão enfrentar nova sobretaxa. A partir de 1º de outubro, Irlanda, Suíça, Austrália, Coreia do Sul, Reino Unido, Índia, México, Alemanha, China e Japão serão cobrados entre 25% e 100% sobre diversos produtos, como medicamentos, itens de cozinha e banheiro, e caminhões.

O tarifaço pretende proteger a indústria americana dos produtos importados. É em razão dessa política que o dólar vem perdendo valor em todo o mundo, como mostrou o UOL.

*Com informações de matéria publicada em 28/09/2025.