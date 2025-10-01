Quem é Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes no TSE detido na Itália

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foi levado para uma delegacia pela polícia da Itália hoje (1º).

Quem é Tagliaferro

Foi nomeado por Moraes em agosto de 2022 para chefiar a AEED (Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação). Ligado diretamente à presidência do TSE, o órgão tinha como missão monitorar conteúdos digitais durante as eleições e subsidiar investigações em curso no Supremo.

Além da chefia da AEED, Tagliaferro foi designado por Moraes para integrar o núcleo de inteligência do TSE. O grupo, criado pelo ministro, contava com membros da Justiça Eleitoral e representantes do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares. Tinha como objetivo alinhar ações preventivas de segurança no processo eleitoral.

Ele é formado em engenharia civil e direito pela Universidade Paulista. Tagliaferro também é mestre em inteligência artificial pela Universidade Federal de Viçosa. Iniciou sua atuação como perito judicial em 2017, prestando serviços de perícia computacional, grafotécnica e documentoscopia.

Antes de chegar ao TSE, ele trabalhou nas áreas de tecnologia de outros tribunais. São eles: o TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) e tribunais estaduais de Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Sua nomeação ao TSE, feita por Moraes, foi interpretada como sinal de prestígio técnico e político.

O perito mantinha relação de confiança com o ministro. Em redes sociais, Tagliaferro chegou a publicar foto de um livro de autoria de Moraes com dedicatória pessoal: "Eduardo, boa sorte na defesa da Constituição".

O ex-assessor foi exonerado em maio de 2023, após ser preso por violência doméstica. Na quebra de sigilo, foram encontradas conversas dele com a esposa, nas quais ele indica que teria conversado com a Folha de S.Paulo

Tagliaferro tem restrição de locomoção dentro da Itália

A ordem não tem relação com o pedido de extradição de Tagliaferro feito por Moraes ao país europeu. O UOL apurou que não haveria ordem de prisão contra ele expedida pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A informação foi revelada pela revista Veja e confirmada pelo UOL. O ex-assessor já foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por vazar informações sigilosas e tentar prejudicar as investigações envolvendo os atos golpistas de 2023.

Moraes pediu a extradição dele em agosto. Como não foi condenado pela Justiça brasileira, Tagliaferro não estaria sujeito à prisão na Itália para ser extraditado, como ocorreu com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

O ex-assessor de Moraes vinha fazendo campanha contra o ministro a partir do exterior. Ele participou por videoconferência de audiências no Congresso. Em uma delas, afirmou que um relatório do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) teria sido fraudado para justificar uma operação policial determinada pelo ministro quando ele era também presidente do tribunal, em 2022.

Especialista em informática, ele foi auxiliar de Moraes no TSE, atuando no órgão de combate às fake news da corte eleitoral. Tagliaferro deixou o cargo no gabinete do ministro após ser preso por violência doméstica. Ele foi detido em 9 de maio de 2023 e exonerado do cargo no TSE no mesmo dia. Dias depois, seu amigo entregou à Polícia Civil de São Paulo o aparelho telefônico do perito. Como mostrou a colunista Letícia Casado, do UOL, o boletim de ocorrência suspeita de violência doméstica contra a esposa.

A Folha revelou uso informal da estrutura do TSE para abastecer investigações no STF. Série de reportagens mostrou diálogos entre Tagliaferro e o juiz Airton Vieira, que atua com auxiliar do gabinete de Moraes no STF. Mensagens mostram o magistrado pedindo, via WhatsApp, a produção de relatórios sobre postagens de pessoas que estavam sob investigação no inquérito das fake News, sob relatoria de Moraes no Supremo.

Relatórios foram utilizados na investigação do STF para embasar medidas contra os investigados. Segundo a Folha, nem sempre os documentos eram formalizados como relatórios produzidos no TSE e, em alguns casos, Airton Vieira pediu alterações ou mesmo passou instruções sobre como os relatórios deveriam ser produzidos. O próprio Vieira havia admitido, em mensagens reveladas pelo jornal, que os pedidos poderiam levar a questionamentos.

* Com informações de reportagem publicada em 03/04/2025.