Mariana Sanches: Shutdown é queda de braço sem fim óbvio e pode custar caro
O shutdown nos Estados Unidos já paralisa boa parte do governo federal e afeta serviços públicos e a rotina em Washington. Para Mariana Sanches, colunista do UOL, no UOL News, do Canal UOL, o impasse não tem solução à vista e ameaça os dois lados politicamente e pode custar caro.
De fato, o que está acontecendo agora é que boa parte do governo americano está parado, está paralisado, não vai haver, por exemplo, o relatório de desemprego que era esperado para semana que vem. Dá para a gente fazer uma analogia do shutdown com a nossa CPI, digamos assim. As pessoas sabem como o shutdown começa e não sabem como ele termina. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nunca se sabe em quem recairá o custo político da paralisação de atividades do governo federal americano.
Mariana Sanches
A colunista ressalta que o cenário é de confronto e incerteza, com riscos para ambos os partidos e para o funcionamento do Estado.
Os democratas tentam forçar o Trump, na prática, a reverter esses cortes [de programas], dizendo, 'se você reverter o corte e garantir o financiamento federal da saúde, a gente aprova suas contas. O Trump está dizendo, 'não vou, e digo mais, vou inclusive cortar mais coisa aqui do estado, vou tirar mais financiamento internacional de humanitário, vou cortar ainda mais onde vocês acham fundamental, no departamento de educação, no departamento'... Então é uma queda de braço que não tem um fim óbvio e que tende a custar caro para os dois lados.
Mariana Sanches
