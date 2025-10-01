Produção de petróleo do Brasil sobe 16,6% em agosto, Búzios ultrapassa Tupi

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção brasileira de petróleo somou 3,896 milhões de barris por dia (bpd) em agosto, aumento de 16,6% em relação ao mesmo mês de 2024, informou nesta quarta-feira a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, ultrapassou Tupi pela primeira vez e se tornou o maior produtor do Brasil em agosto, acrescentou a agência reguladora.

Na comparação com o mês anterior, contudo, houve uma queda de 1,6% na produção de petróleo.

A produção de gás natural em agosto, por sua vez, foi de 188,9 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d). Houve queda de 1% frente a julho e aumento de 18,2% na comparação com agosto de 2024.

(Por Marta Nogueira)