Principal guerra é por alimento, diz presidente do Comitê Organizador do Rio+Agro

01/10/2025 16h27

Rio, 1 - O Brasil está de fato ocupando sua posição geopolítica de provedor global de alimentos, disse o presidente do Comitê Organizador do Rio+Agro, Carlos Favoreto. "Nossa principal guerra é por alimentos. Uma a cada 11 pessoas no mundo passam fome", afirmou Favoreto, na abertura do Rio+Agro, evento realizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Favoreto defendeu a cooperação do "belt tropical", cinturão de países tropicais de produção agrícola e lembrou que o Brasil está entre os cinco maiores players globais de alimentos.

Notícias

