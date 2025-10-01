Topo

Bike, patins, bola: 7 presentes para incentivar crianças a se exercitarem

Selecionamos bikes recomendadas para crianças a partir de três anos - iStock
Selecionamos bikes recomendadas para crianças a partir de três anos
O Guia de Compras UOL preparou uma seleção de presentes para incentivar as crianças a deixarem as telas de lado e se exercitarem. São bicicletas, patins, patinetes e bola para diferentes etapas do desenvolvimento infantil.

Os itens estão à venda na Amazon e na Netshoes. Nesse último, dá para ter desconto extra com o cupom "DESCONTOUOL", após adicionar o presente ao carrinho e antes de finalizar a compra. Confira a seleção a seguir:

  • Tem revestimento externo de TPU e preenchimento interno de espuma
  • Peso aproximado: 200 g

  • Idade recomendada: a partir de dois anos
  • Tem ajuste de altura, freio traseiro e gira 360°

  • Promete ser fácil de manobrar e controlar
  • Auxilia no desenvolvimento da direção, na confiança e no equilíbrio

  • Ajusta dos tamanhos 28 a 31
  • Peso máximo: 45 kg

  • Acompanha cestinha e vem com certificado de segurança do INMETRO
  • Recomendada para idades de três a cinco anos

  • Aro 20 em alumínio
  • Indicada para passeios e trilhas leves

