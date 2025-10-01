Bike, patins, bola: 7 presentes para incentivar crianças a se exercitarem
O Guia de Compras UOL preparou uma seleção de presentes para incentivar as crianças a deixarem as telas de lado e se exercitarem. São bicicletas, patins, patinetes e bola para diferentes etapas do desenvolvimento infantil.
Os itens estão à venda na Amazon e na Netshoes. Nesse último, dá para ter desconto extra com o cupom "DESCONTOUOL", após adicionar o presente ao carrinho e antes de finalizar a compra. Confira a seleção a seguir:
- Tem revestimento externo de TPU e preenchimento interno de espuma
- Peso aproximado: 200 g
- Idade recomendada: a partir de dois anos
- Tem ajuste de altura, freio traseiro e gira 360°
- Promete ser fácil de manobrar e controlar
- Auxilia no desenvolvimento da direção, na confiança e no equilíbrio
- Ajusta dos tamanhos 28 a 31
- Peso máximo: 45 kg
- Acompanha cestinha e vem com certificado de segurança do INMETRO
- Recomendada para idades de três a cinco anos
- Aro 20 em alumínio
- Indicada para passeios e trilhas leves
