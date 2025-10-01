Bike, patins, bola: 7 presentes para incentivar crianças a se exercitarem

O Guia de Compras UOL preparou uma seleção de presentes para incentivar as crianças a deixarem as telas de lado e se exercitarem. São bicicletas, patins, patinetes e bola para diferentes etapas do desenvolvimento infantil.

Os itens estão à venda na Amazon e na Netshoes. Nesse último, dá para ter desconto extra com o cupom "DESCONTOUOL", após adicionar o presente ao carrinho e antes de finalizar a compra. Confira a seleção a seguir:

Tem revestimento externo de TPU e preenchimento interno de espuma

Peso aproximado: 200 g

Idade recomendada: a partir de dois anos

Tem ajuste de altura, freio traseiro e gira 360°

Promete ser fácil de manobrar e controlar

Auxilia no desenvolvimento da direção, na confiança e no equilíbrio

Ajusta dos tamanhos 28 a 31

Peso máximo: 45 kg

Acompanha cestinha e vem com certificado de segurança do INMETRO

Recomendada para idades de três a cinco anos

Aro 20 em alumínio

Indicada para passeios e trilhas leves

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.