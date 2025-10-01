Topo

Notícias

Prazo para empresas divulgarem relatório de transparência salarial é adiado para dia 15

Brasília

01/10/2025 17h43

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) adiou, nesta quarta-feira, 1º de outubro, o prazo para empresas com mais de 100 funcionários divulgarem seus relatórios de transparência salarial e critérios remuneratórios.

Essa divulgação é uma obrigação da lei que instituiu a igualdade salarial entre homens e mulheres para quem exerce a mesma função.

Segundo o ministério, a prorrogação do prazo foi determinada depois que o órgão identificou "inconsistências em parte dos resultados apurados".

"A Dataprev realizará um novo processamento dos relatórios, e a expectativa é de que as versões corrigidas estejam disponíveis no Portal Emprega Brasil até 7 de outubro, devendo as empresas proceder à sua divulgação em canais institucionais, como site, redes sociais ou meios equivalentes de ampla visibilidade, até 15 de outubro", escreve o MTE.

Caso as empresas não divulguem seus relatórios no prazo, a lei prevê sanções, incluindo multas.

