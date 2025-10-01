Topo

Notícias

Povos tradicionais debatem a transformação agroecológica

01/10/2025 15h59

Para o representante nacional da Rede dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, Taata Kommannanjy, as políticas públicas precisam ser bem construídas, mas também precisam alcançar a todos. 

"A nossa proposta é sobre a agricultura, sobre territórios e sobre a visibilidade da nossa comunidade. Que não seja só a visibilidade de uma comunidade. Que seja das 28 categorias, porque se fala muito de duas e três, e o restante não se escuta, não se vê, finge que não vê. Também que não seja de uma região, mas de todos os territórios", defende.

A Conferência Setorial dos Povos e Comunidades Tradicionais é a segunda de três que ocorrerão antes das etapas territoriais preparatórias para a Conferência Nacional. A primeira reunião tratou do eixo transversal Autonomia e Emancipação da Juventude e Sucessão Rural. 

O eixo Valorização dos Saberes Tradicionais dos Velhos será tratado neste encontro que ocorre até sexta-feira (3), e um terceiro encontro ocorrerá ainda em outubro, para debater o eixo transversal Autonomia Econômica das Mulheres Rurais.

Outros cinco eixos temáticos orientam as demais etapas preparatórias à Conferência Nacional. 

"A gente tem procurado alcançar o máximo possível de territórios para poder ter essa representatividade levada para as conferências estaduais, e também estamos no esforço de garantir que tenha conferências estaduais nos 27 estados da federação. Estamos caminhando para esse objetivo acontecer até o final do ano", disse Samuel Carvalho.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Governo de SP interdita 6 estabecimentos em ação contra contamição por metanol em bebidas adulteradas

Tagliaferro diz que age de boa-fé e volta a ameaçar Moraes

Flotilha de ajuda a Gaza diz que forças israelenses estão usando "agressão ativa" contra a frota

Ucrânia afirma que ataque russo deixou instalações de Chernobyl sem eletricidade

Casa Branca rejeita críticas do papa Leão XIV à sua política migratória

Musk se torna primeira pessoa a atingir patrimônio líquido de US$500 bilhões, mostra lista da Forbes

Com gol de Martinelli, Arsenal vence Olympiacos (2-0) na Champions

Monaco arranca empate com Manchester City (2-2) na 2ª rodada da Champions

Petro expulsa delegação diplomática de Israel na Colômbia por detenção de flotilha a Gaza

Borussia Dortmund goleia Athletic Bilbao (4-1) na Champions

Villarreal arranca empate no fim contra Juventus (2-2) na Champions