Por que seu joelho estala -- e quando isso deve preocupar

O som de um joelho estalando pode lembrar o de uma máquina enferrujada precisando de óleo. Em alguns casos, o barulho é tão alto que assusta e até faz muita gente abandonar o treino por medo de estar causando algum dano. Mas será que esse ruído é mesmo sinal de problema?

Na maioria das vezes, não. Estalos nas articulações são extremamente comuns, tanto os voluntários —como quando estalamos os dedos das mãos de propósito— quanto os involuntários, que aparecem em movimentos cotidianos como agachar, correr ou simplesmente mudar de posição depois de muito tempo parado.

Muitas pessoas relatam até uma sensação de alívio depois do estalo, como se a pressão dentro da articulação tivesse se dissipado.

Como o barulho acontece

A explicação está no líquido sinovial, que funciona como um "óleo lubrificante" dentro das articulações. Nele há gases dissolvidos que, durante o movimento, se reorganizam em pequenas bolhas. Quando essas bolhas se rompem, produzem o som característico.

Outro fator que pode causar estalos envolve tendões e ligamentos que se movem rapidamente em volta do joelho após ficarmos muito tempo na mesma posição. A falta de alongamento e fortalecimento muscular também pode intensificar os estalos, já que aumenta o atrito entre os ossos, a patela e o fêmur.

O papel do treino

O corpo sedentário e com músculos enfraquecidos tende a gerar instabilidade na articulação, o que aumenta os riscos de estalos e movimentos compensatórios.

Já o excesso de carga sem preparo adequado pode sobrecarregar a articulação e gerar desgaste. Por isso, a orientação de um profissional de educação física ou fisioterapeuta é crucial: a correção biomecânica e o fortalecimento específico do quadril e do joelho são a chave para manter o movimento saudável.

Sinal de alerta

Se os estalos acontecem sozinhos, sem dor, em geral não há motivo para preocupação. O problema é quando eles vêm acompanhados de rangidos, inchaço, dor ou limitação de movimento. Nesse caso, a lista de possíveis causas vai de lesões antigas no menisco a desgaste de cartilagem, osteoartrite, instabilidade patelofemoral ou até a chamada síndrome da dor patelofemoral.

Nessas situações, o ideal é parar o treino e procurar avaliação médica. Afinal, embora o estalo em si quase sempre seja inofensivo, ele pode ser o primeiro sinal de que algo mais sério está acontecendo dentro da articulação.

*Com informações de coluna de VivaBem de 01/12/2021