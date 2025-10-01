Polícia prende em Berlim três supostos agentes do Hamas - Autoridades apontam que trio formado por dois alemães e um libanês planejava ataques a alvos judaicos ou israelenses na Alemanha. Polícia diz ter encontrado grande número de armamentos durante as operações de busca.Autoridades alemãs anunciaram nesta quarta-feira (01/10) que prenderam em Berlim três supostos membros do grupo islamista Hamas que estariam preparando ataques com alto grau de violência a alvos israelenses ou judaicos na Alemanha. Segundo o Ministério Público Federal alemão. os suspeitos seriam agentes estrangeiros do Hamas.

Os promotores disseram haver suspeitas de que os três homens estariam envolvidos na aquisição de armas de fogo e munição para a organização, que seriam usadas em atentados a instituições israelenses ou judaicas na Alemanha.

Durante a prisão, os policiais encontraram diversas armas "incluindo um fuzil de assalto AK-47 e várias pistolas, além de uma quantidade considerável de munição", informaram os promotores do Ministério Público Federal.

Na quinta-feira, os promotores apresentarão os pedidos de prisão dos três suspeitos ao Tribunal Federal de Justiça.

Dois dos suspeitos são cidadãos alemães. Segundo o Ministério Público, o terceiro é de nacionalidade libanesa. Eles foram identificados apenas como Abed Al G., Wael F. M. e Ahmad I., em conformidade com as leis de privacidade alemãs.

Guerra entre Israel e Hamas em Gaza

O Hamas realizou centenas de ataques contra civis israelenses ao longo dos anos, mas raramente operou fora de Israel e dos territórios palestinos. Não está claro os suspeitos agiam sob ordens da liderança do Hamas ou se eram meramente simpatizantes do grupo islamista ou da causa palestina.

O Hamas – considerado uma organização terrorista pela União Europeia (UE), Estados Unidos, Alemanha e vários outros países – é o responsável pelos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023 em Israel, que mataram cerca de 1.200 pessoas, e resultaram no sequestro de 251 outras.

Israel reagiu aos atentados dando inicio a uma guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza que já dura quase dois anos. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, mais de 65.000 mil pessoas morreram em razão dos ataques israelenses, na maioria civis.

Hamas avalia proposta de paz

Esta não foi a primeira prisão de supostos membros do Hamas pelo Ministério Público Federal da Alemanha. Em dezembro de 2023, três homens foram detidos em Berlim e outro em Roterdã, na Holanda. De acordo com declarações anteriores, eles trabalhavam como operadores estrangeiros para o grupo terrorista há anos e "ocupavam cargos importantes dentro da organização com laços diretos com líderes da ala militar".

Entre outras coisas, eles teriam procurado armas para a organização. O julgamento no Tribunal Regional Superior de Berlim ainda está em andamento.

As prisões desta quinta-feira ocorreram em um momento em que o Hamas declarou que avaliará a proposta de paz apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim à guerra em Gaza.

rc (Reuters, AP, DPA)