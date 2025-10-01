Topo

Polícia italiana detém ex-assessor de Moraes para aplicar medidas cautelares

01/10/2025

A Polícia da Itália localizou nesta quarta-feira, 1º, o ex-assessor do Supremo Tribunal Federal (STF) Eduardo Tagliaferro. Ele foi detido e levado a uma delegacia para aplicação de medidas cautelares de proibição de deixar a região onde está, mas sua defesa afirma que ele não ficará preso.

Tagliaferro foi alvo de um pedido de extradição expedido pelo ministro Alexandre de Moraes sob acusação do vazamento de informações sigilosas do tribunal.

Ele havia sido assessor de Moraes durante a campanha eleitoral de 2022. Após o vazamento dos diálogos, Tagliaferro deixou o Brasil e fugiu para a Itália. Ele foi denunciado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.

