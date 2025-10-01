Topo

Notícias

PMI industrial dos Estados Unidos medido pelo ISM sobe a 49,1 em setembro

São Paulo

01/10/2025 11h10

O índice de atividade industrial (PMI) dos EUA elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) subiu para 49,1 em setembro, ante 48,7 em agosto, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 1º de outubro.

O resultado de setembro, porém, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do índice a 49,3.

A leitura abaixo de 50 sinaliza que o setor manufatureiro dos EUA permaneceu em contração no mês passado.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Proposta da reforma administrativa inclui teto para titulares de cartório

PM e esposa mortos em motel desmaiaram em banheira após consumirem drogas

Margareth Buzetti deixa o Senado; José Lacerda assume a vaga

Energia retorna ao Afeganistão, mas mulheres seguem 'enterradas vivas' no país dos talibãs

VLI e Tereos fazem 1ª operação ferroviária de açúcar com compensação de carbono

Flotilha com ajuda a Gaza diz que navios israelenses buscaram intimidar seus barcos

Ministro pede cuidado com destilados: 'Estamos vivendo situação anormal'

Produção de petróleo do Brasil sobe 16,6% em agosto, Búzios ultrapassa Tupi

Rússia ainda aguarda resposta de Trump a proposta de controle de armas nucleares feita por Putin, diz TASS

Médica brasileira apresenta em Paris estudo sobre aplicativo da OMS para diagnosticar hanseníase

Jornada de trabalho de até 13 horas provoca indignação na Grécia