PMI industrial da zona do euro cai a 49,8 em setembro, mas supera prévia

01/10/2025 07h25

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro caiu de 50,7 em agosto para 49,8 em setembro, segundo pesquisa final divulgada nesta terça-feira, 1, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Comercial Bank. O resultado definitivo de setembro, porém, superou a leitura preliminar e a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 49,5 em ambos os casos. O número abaixo de 50 indica que a atividade manufatureira do bloco passou a se contrair no mês passado.

