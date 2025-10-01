PM e esposa mortos em motel desmaiaram em banheira após consumirem drogas

A perícia dos corpos do policial militar Jeferson Luiz Sagaz e da mulher dele, Ana Carolina Silva, encontrados em um motel de São José (SC), mostrou que a morte deles foi causada por uma combinação de fatores envolvendo consumo de drogas.

O que aconteceu

O casal bebeu, consumiu cocaína e desmaiou dentro da banheira do motel na noite de 10 de agosto. Eles foram encontrados dentro da banheira no dia seguinte, após serem dados como desaparecidos por parentes.

Concentração de álcool e drogas nos corpos da vítima eram suficientes para matar, mas a água quente da banheira, que estava com temperatura de 50ºC, contribuiu para as mortes. Segundo o laudo, a imersão na água aquecida após o desmaio também causou o "colapso térmico" dos corpos.

Laudos mostraram que a causa da morte do casal foi intoxicação, favorecida por um processo de desidratação e pelo colapso térmico dos corpos, que causou falência de órgão nos dois. A constatação foi elaborada com base em laudos entre 11 de agosto, quando os corpos foram encontrados, e 16 de setembro.

Depois dos resultados a gente pôde afastar qualquer hipótese de morte decorrente por choque elétrico, afogamento, intoxicação de monóxido de carbono ou por ação violenta de terceiros.

Delegada Andressa Boer Fronza, da Polícia Civil de Santa Catarina

Relembre o caso

Ana e Jeferson em foto de 2013; casal ficou 20 anos junto, segundo familiares Imagem: Reprodução de redes sociais

Ana Carolina Silva e Jeferson Luiz Sagaz sumiram na noite de 10 de agosto e foram achados mortos no dia seguinte. Apesar de não ter sido registrado formalmente, o desaparecimento do casal foi informado por parentes em publicações nas redes sociais.

Eles estavam na suíte de um motel no bairro de Roçado, às margens da BR-101, sem sinais de violência no corpo. Antes da divulgação do laudo, a polícia não descartava as possibilidades de suicídio ou morte acidental.

Casal estava junto havia 20 anos e tinha filha de quatro anos. Ana era dona de uma esmalteria em Florianópolis, e Jeferson trabalhava na Academia de Polícia Militar de Trindade.