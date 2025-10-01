PL da Dosimetria não tem a menor chance de ser votado, diz Rui Falcão

O projeto de lei da dosimetria, que propõe redução de penas para condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, não tem chances de avançar na Câmara, afirmou o deputado federal Rui Falcão (PT-SP) no Poder e Mercado, do Canal UOL.

O deputado critica a articulação em torno da proposta, que enfrenta resistência política e já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo Falcão, o projeto serve mais para dar visibilidade ao relator Paulinho da Força (Solidariedade-SP) do que para resolver o impasse sobre anistia.

É uma medida de... como eu diria? Merchan para o Paulinho. Porque todo mundo sabe que isso não vai ser aprovado, isso é inconstitucional.

Diferente da PEC da blindagem, que era a PEC, e o Lula não poderia interferir. Isso aqui é projeto de lei, precisaria votar na Câmara, votar no Senado, Lula vetar, votar para derrubar o veto, e o Supremo Tribunal Federal já se manifestou que isso aí não pode ser feito dessa maneira.

O Paulinho criou esse caminho transverso, de dosimetria, para ganhar um pouco de projeção. Isso aí não tem a menor possibilidade de ser votado e muito menos fazendo contrapartida, 'ou apoia isso, ou não vota Imposto de Renda'. O próprio presidente da Casa já disse que não tem a ver uma coisa com a outra.

Deputado federal Rui Falcão (PT-SP)

O parlamentar defende que pedidos de redução de pena devem seguir o caminho jurídico convencional, e critica tentativas de beneficiar aliados de Bolsonaro por meio de mudanças na legislação.

Se querem redução de pena, façam o caminho legal, que é um pedido de revisão de pena feito pelos advogados de cada réu, para ver se diminui a pena.

Também não se pode reduzir pena de dois casos específicos, atentado contra o Estado de Direito e tentativa de golpe, que é o que querem fazer para tentar reduzir as penas do Bolsonaro.

Deputado federal Rui Falcão (PT-SP)

Fim do IR até R$ 5 mil é a pauta mais importante, diz Rui Falcão

Rui Falcão considera a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês a pauta econômica mais relevante, destacando benefícios à classe média e aos trabalhadores formais, com texto relatado pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL) e expectativa de aprovação rápida.

Primeiro, a pauta mais importante dos últimos tempos é o fim do Imposto de Renda de quem ganha até R$ 5 mil. Por que eu digo 'é o fim'? Porque foi feita uma pesquisa e a maioria da população não sabe o que é isenção.

Então é bom a gente acentuar que é para acabar com o Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. E tem a escadinha também, que vai beneficiar a classe média bastante, que é para quem ganha até R$ 7.350, tem a escadinha, tem um desconto também.

O relatório do ex-presidente Arthur Lira foi aprovado por unanimidade na comissão especial. É a medida mais importante, porque a reforma do consumo só vai entrar em vigor em 2027. E o Imposto de Renda é já o ano que vem, com benefícios, não para o governo. Isso é bom para a população brasileira.

Deputado federal Rui Falcão (PT-SP)

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: