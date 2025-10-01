Topo

Petróleo fecha em queda com estoques além do esperado nos EUA e shutdown do governo

01/10/2025

Os contratos futuros de petróleo fecharam a quarta-feira, 1º de outubro, novamente em queda, após os estoques de petróleo nos EUA subirem muito além do esperado na semana passada, segundo o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Investidores também ponderaram a incerteza gerada pela paralisação do governo dos EUA e a possibilidade de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) aumentar sua produção novamente em novembro.

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 0,95% (US$ 0,59), a US$ 61,78 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), perdeu 1,03% (US$ 0,68), a US$ 65,35 o barril.

Os estoques de petróleo nos EUA subiram 1,792 milhões de barris, a 416,546 milhões de barris na semana passada, de acordo com o DoE. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta bem menor, de 300 mil barris.

Contrastando com o dado desta quarta, a pesquisa do American Petroleum Institute (API) mostrou na terça-feira que o volume de petróleo bruto estocado no país sofreu queda de 3,67 milhões de barris na semana passada.

Segundo a Ritterbusch and Associates, os mercados em geral estão impactados pela incerteza gerada pela paralisação do governo dos EUA. Preocupações de áreas como o Mar Negro e a situação entre Israel e Gaza também continuam a influenciar os cálculos dos traders, acrescenta. "A necessidade de injetar um prêmio geopolítico adicional no complexo de energia existirá em qualquer dia", afirma a empresa, pontuando que a recente venda de futuros de petróleo bruto parece exagerada.

Além disso, expectativa de que a Opep+ concorde em avançar a produção novamente em sua próxima reunião, prevista para domingo, aumentam as preocupações sobre o excesso de oferta, diz o MUFG - embora o cartel já tenha negado a informação.

*Com informações da Dow Jones Newswires

