Petróleo cai para mínima de 16 semanas com paralisação do governo dos EUA

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram pelo terceiro dia consecutivo, atingindo uma mínima de 16 semanas nesta quarta-feira, com a paralisação do governo dos Estados Unidos alimentando preocupações sobre a economia global.

Comerciantes também esperavam que mais oferta de petróleo chegasse ao mercado com um aumento planejado da produção pela Opep+ no próximo mês.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 1%, para fechar a US$65,35 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 0,9%, para fechar a US$61,78.

Esses foram os menores fechamentos para o Brent desde 5 de junho e para o WTI desde 30 de maio.

O crescimento da produção de petróleo dos EUA será interrompido se os preços permanecerem próximos a US$60 por barril, já que menos locais de perfuração são lucrativos nesse nível, disse nesta quarta-feira o presidente-executivo da Diamondback Energy, uma das maiores produtoras de petróleo do país.

Em outros mercados de energia, os futuros da gasolina dos EUA fecharam em seu nível mais baixo em quase um ano.

Os comerciantes esperam que a Opep+ aumente a produção em novembro aproximadamente na mesma proporção do aumento de 500.000 barris por dia em setembro, mesmo que a demanda dos EUA e da Ásia comece a diminuir, disse Janiv Shah, analista da Rystad.

