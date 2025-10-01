Petrobras eleva preço do querosene de aviação em 0,2%

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou que o preço médio de venda de querosene de aviação (QAV) da empresa para as distribuidoras registrará um aumento de 0,2% a partir desta quarta-feira, segundo comunicado referente ao ajuste mensal.

No acumulado do ano, a redução é de 3,7%, o que corresponde a um decréscimo de R$0,13/litro, comparando com o preço em dezembro de 2024.

A empresa relatou ainda que no acumulado desde dezembro de 2022 reduziu seus preços de QAV em 32%.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores.

(Por Rodrigo Viga Gaier; texto de Roberto Samora)