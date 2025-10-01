Pesquisa alerta para subnotificação de violência sexual contra meninas

Conhecimento sobre estupro

A pesquisa também mediu a concordância dos entrevistados com algumas afirmações sobre violência sexual e o quanto eles estão informados sobre os direitos e serviços disponíveis às vítimas.

Eles foram perguntados, por exemplo, se diversas situações configuram ou não estupro. Todas são classificadas como estupro pela legislação brasileira.

Apesar de 95% dos entrevistados reconhecerem ao menos uma das violências sexuais apresentadas, apenas 57% sabiam que todas elas se tratam de casos de estupro.

Veja abaixo os percentuais de entrevistados que reconheceram que cada uma das situações citadas configura um caso de estupro:

"Um homem fazer sexo com uma mulher inconsciente, bêbada ou drogada": 89%;

"Um homem obrigar uma mulher a fazer relação sexual": 88%;

"Um homem fazer sexo com uma mulher com grave deficiência mental": 87%;

"Um homem se aproveitar da sua condição profissional (médico, pastor, etc) para ter relação sexual com a mulher": 86%;

"O marido / parceiro obrigar a mulher a práticas sexuais (sexo oral, anal etc) que ela não quer": 85%;

"O marido / parceiro obrigar a mulher a fazer sexo quando ela não quer": 84%;

"Um homem fazer sexo com uma menina (até 13 anos) mesmo que ela autorize": 80%;

"O marido / parceiro obrigar a mulher a fazer sexo sem preservativo quando ela quer usar": 73%;

"Um homem tirar o preservativo durante o sexo sem a mulher perceber ou consentir": 70%.

Aborto legal

Quase a totalidade dos entrevistados ? 96% ? considera que meninas de até 13 anos não têm preparo físico e emocional para ser mães. E, para dois em cada três, meninas dessa faixa etária também não têm condições de decidir se serão mães.

Apesar disso, apenas 41% reconhecem que uma gestação nesses casos é sempre resultado de um estupro. A lei brasileira considera os 14 anos como a idade mínima para o consentimento sexual.

Por isso, toda relação sexual com crianças menores de 14 anos caracteriza estupro de vulnerável, o que concede o direito à interrupção legal da gravidez, quando houver. No entanto, apenas 56% dos entrevistados sabem que o procedimento é autorizado nesses casos.

Três em cada quatro entrevistados declararam ter conhecimento de que o aborto está dentro da lei nos casos de ameaça à vida das gestantes (76%), anencefalia fetal (75%) e estupro (75%).

A pesquisa também perguntou às mulheres se elas gostariam de ter o direito de interromper uma gestação decorrente de estupro: 70% responderam que gostariam de ter essa opção e 56% afirmam que fariam o procedimento.