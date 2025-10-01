Pernambuco investiga três casos suspeitos de intoxicação por metanol; duas pessoas morreram

A Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) investiga três casos suspeitos de intoxicação por metanol ocorridos no interior de Pernambuco. Dois homens morreram após a ingestão de bebidas alcoólicas supostamente adulteradas. O terceiro teve sequelas nos olhos, com perda de visão. Amostras colhidas das vítimas são examinadas pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Segundo a agência, os primeiros casos aconteceram no início de setembro e causaram preocupação aos familiares das vítimas devido às ocorrências registradas no Estado de São Paulo, onde ao menos cinco pessoas morreram e outros 15 casos de contaminação são investigados.

Em Pernambuco, as vítimas estavam internadas no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Um homem de 43 anos deu entrada na unidade de saúde em estado grave, no dia 2 de setembro, e morreu uma semana depois. A segunda vítima, um homem de 32 anos, foi internado no dia 4 e recebeu alta no dia 23, com perda visual, e continua sendo acompanhado.

No terceiro caso, o paciente foi internado no dia 26 de setembro, em estado grave, e morreu nesta terça-feira, 30. Os dois primeiros são naturais de Lajedo, enquanto o último é de João Alfredo, cidades do Agreste pernambucano.

A Apevisa disse que iniciou um plano de fiscalização em distribuidoras e pontos de venda de bebidas alcoólicas. O objetivo é coletar amostras suspeitas para análise laboratorial, interditar preventivamente lotes e articular ações conjuntas com Procon, Ministério Público e forças de segurança.

A agência ainda recomenda que os serviços de saúde notifiquem imediatamente todos os casos suspeitos ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e ao Cievs/PE. Também orienta a busca ativa de pessoas que possam ter consumido bebidas da mesma origem, além da capacitação das equipes de saúde para o manejo clínico adequado, incluindo uso de antídotos específicos e hemodiálise nos casos graves.

À população, a agência pernambucana reforça a importância de observar sinais que podem indicar adulteração:

- Verificar se a bebida possui registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), rótulo completo, lacre adequado, além de comprar apenas em locais confiáveis;

- Também é essencial redobrar a atenção com drinques prontos;

- Evitar produtos sem procedência ou com preços muito abaixo do mercado.

A Secretaria de Saúde anunciou que vai reforçar a orientação às vigilâncias municipais para ampliar vistorias e prevenir possíveis fraudes nos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas.

A pasta elabora nota técnica de orientação para a população, e para as vigilâncias dos municípios. A fiscalização nas distribuidoras é coordenada pela Apevisa, mas é descentralizada para os municípios.