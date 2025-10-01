Pauta de videográficos
* Ucrânia-Rússia-energia-nuclear-segurança
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advertiu sobre a situação "crítica" da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, que está há sete dias seguidos desconectada da rede elétrica.
Videográfico sobre as instalações de segurança das centrais nucleares. - REENVIO DISPONÍVEL
