Parceria entre Cecafé e Emater-MG promove sustentabilidade na cafeicultura

01/10/2025 12h45

São Paulo, 1 - O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) anunciou nesta quarta-feira, 1º de outubro, uma parceria estratégica com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) no âmbito do Programa Construindo Solos Saudáveis. As entidades promoverão práticas regenerativas por meio de culturas de cobertura na entrelinha do café, contribuindo para melhoria da saúde do solo, aumento da produtividade e maior resiliência a mudanças climáticas.A iniciativa está alinhada com o tema escolhido pela Organização Internacional do Café (OIC) para celebrar o Dia Internacional do Café, comemorado hoje, 1º de outubro: "Abraçando a colaboração mais do que nunca", que destaca o papel essencial da cooperação em toda a cadeia produtiva do café para garantir meios de vida sustentáveis, prosperidade compartilhada e resiliência ambiental.

