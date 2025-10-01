Pagamento do Bolsa Família de outubro: veja calendário completo de repasses

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a outubro já têm cronograma definido, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

A ordem de liberação segue o número final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do titular do benefício.

Os depósitos são realizados sempre nos dez últimos dias úteis do mês. A única exceção ocorre em dezembro, quando o calendário é antecipado para que todas as famílias recebam antes do Natal, com encerramento no dia 10.

Datas de pagamento em outubro

Final do NIS 1: 20/10

Final do NIS 2: 21/10

Final do NIS 3: 22/10

Final do NIS 4: 23/10

Final do NIS 5: 24/10

Final do NIS 6: 27/10

Final do NIS 7: 28/10

Final do NIS 8: 29/10

Final do NIS 9: 30/10

Final do NIS 0: 31/10

Próximos cronogramas

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por cada membro da família;

Benefício Complementar (BCO): garante o mínimo de R$ 600 por lar;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 mensais para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): adicional de R$ 50 por bebê de até 7 meses, válido desde setembro.

Condições para manter o Bolsa Família

As famílias devem cumprir exigências relacionadas à saúde e à educação, como:

manter matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar consultas de pré-natal durante a gestação;

acompanhar o crescimento e estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

manter todas as vacinas atualizadas conforme calendário do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas regras — como faltas escolares ou vacinas em atraso — pode levar ao bloqueio temporário do benefício. Por isso, é fundamental manter todas as obrigações em dia para evitar suspensão dos repasses.