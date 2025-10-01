OPPO lança celular com bateria gigante, fones que aguentam 54h e smartwatch

A fabricante chinesa OPPO anunciou ontem (30) a chegada de dois novos smartphones da linha Reno no mercado brasileiro: Reno 14 5G (R$ 4.999) e Reno 14F 5G (R$ 3.499), ambos apostam em bateria gigante e construção resistente.

Além dos telefones, a marca apresentou os fones de ouvido OPPO Enco Buds3 (R$ 399), OPPO Enco Buds3 Pro (R$ 699), e o smartwatch Watch X2 Mini. Os aparelhos, segundo a empresa, chegarão ao Brasil "em breve".

A pré-venda ficará aberta no site da empresa até o dia 10 de outubro, com descontos de até 350. Os produtos serão vendidos também em sites como Magalu e Amazon.

Oppo Reno 14 Imagem: Divulgação

Oppo Reno 14: zoom potente

Câmera de zoom em um celular intermediário. O foco no zoom é um dos diferenciais do Reno 14 5G em relação a outros modelos da categoria, como Galaxy A56 5G e Motorola moto g86 5G, que apostam na câmera macro (para fotos de objetos aproximados).

São 50 MP com lente teleobjetiva e aproximação de até 3,5x sem perda de qualidade, como a reportagem conseguiu testar num ambiente noturno com luz artificial.

O sensor também conta com estabilização óptica de imagem (OIS), para filmagens menos tremidas.

OPPO Reno 14F(esq) e Reno 14 (dir) Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Design estiloso. Segundo a marca, o acabamento cintilante na traseira do celular foi inspirado no movimento de cauda de uma sereia.

Conjunto fotográfico promissor. Completando o trio na parte de trás, há um sensor principal Sony IMX882 de 50 MP (f/1.8) com OIS, o mesmo presente nos chineses Poco X7 e M7 Pro, que se destaca pela boa qualidade de imagem no segmento intermediário. O segundo sensor tem lente ultrawide de 8 MP e ângulo de 118º, podendo agrupar mais pessoas na mesma foto.

Na frente, há uma câmera frontal de 50 MP com suporte a HDR, que promete equilibrar luz e cores para fotos mais nítidas e realistas

Flash triplo, que promete deixar as fotos em ambientes noturno com melhor qualidade e definição. "As câmeras principal e ultrawide utilizam unidades de flash dupla para uma iluminação de curto alcance", destacou a empresa em comunicado.

Tela com boa resolução. São 6,59 polegadas e tecnologia AMOLED com um bilhão de cores. A resolução é 1.5K, algo mais comum em celulares mais caros, e a taxa de atualização é de 120 Hz, para dar mais fluidez durante os jogos.

Construção bem resistente. O Reno 14 5G é mais um celular chinês no Brasil a contar com certificações IP69 e IP68, garantindo resistência contra submersão em água doce, jatos de água de alta pressão e temperatura, e poeira.

Ficha técnica avançada. Irmão mais completo da geração, o Reno 14 5G é equipado com um processador MediaTek Dimensity 8350, também usado no Motorola Edge 60 Pro, que promete desempenho acima da maioria dos intermediários. A versão vendida no Brasil tem 2 GB de RAM e 256 GB de memória interna.

Mais tempo longe da tomada. São 6.000 mAh de capacidade com suporte de carregamento rápido de 80 W de potência —o suficiente para recarregar o celular completamente em 48 minutos, segundo a Oppo. Para diminuir o consumo de energia em tarefas pesadas, o celular conta com uma câmara de vapor em sua estrutura.

Design em vidro. As partes frontal e traseira são protegidas pela tecnologia Gorilla Glass 7i. Já a moldura é de alumínio. Com relação às dimensões do aparelho, são somente 187 gramas de peso e 7,3 mm de espessura, um feito e tanto considerando a sua bateria de 6.000 mAh.

Sistema e interface. O Reno 14 5G sai de fábrica com o sistema operacional Android 15 e a interface é a ColorOS 15.

Recursos de inteligência artificial. Os smartphones suportam o assistente de IA Gemini do Google, e quem comprá-los terá três meses do pacote Google AI Pro, que inclui 2 TB de armazenamento na nuvem e todas as soluções de IA da empresa —a assinatura avulsa custa R$ 96,99/mês.

Algumas funções de IA da linha Reno 14:

"Editor AI 2.0", que promete resolver os problemas mais comuns em fotos rápidas, como ângulos ruins e expressões indesejadas.

"Foto Perfeita com AI". Exemplo: usar imagens anteriores de uma pessoa salvas no celular para subistituir olhos fechados numa foto pelos olhos abertos dessa mesma pessoa.

"Flash AI", que equilibra a luminosidade do ambiente para entregar retratos sem nada estourado ou escuro.

"Resumo de Chamadas IA", que organiza os pontos-chave de chamadas longas.

"AI Mind Space", uma espécie de organizador de ideias e informações importantes.

"Traduzir com IA", que traduz conversas e texto em tempo real.

"Transcrição de Voz com IA", que transcreve fala em texto.

Oppo Reno 14 F: o irmão mais simples

O Reno 14 F 5G é mais simples que o seu irmão, mas compartilham algumas características, como a bateria de 6.000 mAh, o design, a câmera principal de 50 MP, os recursos de IA e a estrutura mais resistente com IP68 e IP69. Confira outros destaques:

Câmeras de intermediário básico. O conjunto fotográfico inclui uma câmera principal de 50 MP, uma ultrawide de 8 MP e uma macro de 2 MP. A câmera frontal tem 32 MP e foco automático. Durante testes iniciais, foi possível notar que as fotos em ambientes com luz natural e artificial saem com bom equilíbrio de brilho e contraste.

Imagem noturna de show tirada com o OPPO Reno 14 durante uma "explosão" de fogo no palco Imagem: Divulgação

Imagem diurna tirada com luz natral com o OPPO Reno 14 Imagem: Divulgação

Selfie tirada com o OPPO Reno 14F Imagem: Bruna Souza Cruz

Ficha técnica. A OPPO escolheu o processador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, o mesmo presente na geração anterior. É um hardware já considerado antigo, lançado em 2022. Assim como seu irmão, há 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

Carregamento menos veloz. Diferentemente do Reno 14, que tem recargas rápidas de até 80 W, o Reno 14F suporta velocidades de até 45 W de potência.

Tela. Vem com o mesmo tamanho e a mesma taxa de atualização do Reno 14, porém com resolução Full HD+ em vez do 1.5K. Os níveis de brilho do celular alcançam até 1.400 nits.

Fones com bateria de até 54h

A OPPO também expandiu sua linha de fones de ouvido Enco com os novos:

Buds 3, com bateria de até 48 horas (9 horas dos fones + 39 horas da case).

Buds 3 Pro, com bateria de até 54 horas (12 horas dos fones + 42 horas do estojo de carregamento).

Smartwatch

O smartwatch Watch X2 Mini também foi anunciado com destaque para a caixa banhada a ouro 18k e o sistema operacional WearOS do Google, com acesso a aplicativos populares como WhatsApp e Spotify.

O relógio é equipado com chip Snapdragon W5 Gen 1 compatível com recursos de IA, mostradores animados e navegação GPS. Seu preço não foi divulgado.

