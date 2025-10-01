Topo

Notícias

Opep revisa dados de produção anteriores, mas não sinaliza alteração em política de oferta

São Paulo

01/10/2025 11h40

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informou nesta quarta-feira, 1º de outubro, que a 62ª reunião do Comitê Ministerial Conjunto de Acompanhamento (JMMC, na sigla em inglês) se limitou a "revisar os dados de produção de petróleo bruto para os meses de julho e agosto de 2025" e a "notar a conformidade geral dos países da Opep e não Opep participantes da Declaração de Cooperação (DoC)".

O comunicado da instituição não fala em recomendação de alteração na produção de petróleo.

Na terça-feira, 30, a Opep negou informações sobre suposto plano de aumento na produção da commodity.

A próxima reunião ministerial da Opep, marcada para domingo, é a que deverá decidir oficialmente sobre eventuais mudanças na política de oferta.

Já o próximo encontro do JMMC, espécie de comitê técnico, está previsto para 30 de novembro de 2025.

Segundo a entidade, o comitê "reitera a importância crítica de alcançar plena conformidade e compensação" e reforçou que continuará a monitorar a adesão aos ajustes de produção definidos na 38ª Reunião Ministerial Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de dezembro de 2024, além das reduções voluntárias adicionais anunciadas por alguns países em fevereiro deste ano.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Proposta da reforma administrativa inclui teto para titulares de cartório

PM e esposa mortos em motel desmaiaram em banheira após consumirem drogas

Margareth Buzetti deixa o Senado; José Lacerda assume a vaga

Energia retorna ao Afeganistão, mas mulheres seguem 'enterradas vivas' no país dos talibãs

VLI e Tereos fazem 1ª operação ferroviária de açúcar com compensação de carbono

Flotilha com ajuda a Gaza diz que navios israelenses buscaram intimidar seus barcos

Ministro pede cuidado com destilados: 'Estamos vivendo situação anormal'

Produção de petróleo do Brasil sobe 16,6% em agosto, Búzios ultrapassa Tupi

Rússia ainda aguarda resposta de Trump a proposta de controle de armas nucleares feita por Putin, diz TASS

Médica brasileira apresenta em Paris estudo sobre aplicativo da OMS para diagnosticar hanseníase

Jornada de trabalho de até 13 horas provoca indignação na Grécia