Topo

Notícias

ONU confirma morte de 103 civis no Líbano desde o cessar-fogo

01/10/2025 13h19

As Nações Unidas anunciaram, nesta quarta-feira (1º), que confirmaram a morte de 103 civis no Líbano desde que uma trégua com Israel foi firmada em novembro de 2024 e exigiram o fim imediato das hostilidades.

"Ainda hoje constatamos consequências devastadoras de bombardeios aéreos e ataques de drones contra áreas residenciais e perto das forças de paz da ONU, no sul" do país, declarou o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, em um comunicado.

O alto comissário disse que confirmou a morte de 103 civis entre novembro de 2024 e o final de setembro em território libanês. Por outro lado, nenhuma morte foi relatada em Israel por disparos de projéteis do Líbano desde que a trégua foi estabelecida.

Israel continuou bombardeando o Líbano quase diariamente, afirmando ter militares ou instalações do Hezbollah como alvos, apesar da trégua acordada em novembro de 2024, que deveria pôr fim a mais de um ano de confrontos, incluindo dois meses de guerra aberta.

O movimento pró-iraniano havia aberto uma frente contra Israel em apoio ao Hamas, em guerra com o Exército israelense na Faixa de Gaza devido ao ataque que seus comandos realizaram no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Além disso, Türk pediu para redobrar os esforços para alcançar uma trégua duradoura e lembrou que, devido aos confrontos, mais de 80 mil pessoas continuam deslocadas no Líbano e 30 mil no norte de Israel.

rjm-ag/alv/jvb/mb/rm/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

EUA e aliados reduzem presença militar no Iraque

Pauta de videográficos

Flotilha de ajuda a Gaza espera ser interceptada pela marinha israelense em uma hora

Flotilha humanitária é atacada por drones e cercada por navios de guerra; Israel nega, mas não explica

Todos os militares retidos nos protestos indígenas do Equador são libertados

Alcolumbre anuncia que ficará incomunicável por um dia durante celebração judaica

PF vai investigar ameaças a Dino nas redes sociais após voto para condenar Bolsonaro

Baden Powell: o músico que casou bossa nova com candomblé e "inventou" os afrossambas

'Shutdown' nos EUA: embaixada no Brasil suspende atualizações nas redes

Premiê britânico quer 'reinterpretar' direitos humanos em mais um movimento contra imigrantes

Ministro faz apelo por atualização da caderneta vacinal das crianças